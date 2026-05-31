CNR-FIA/Codasur: Fau Zaldívar, imparable en el Guairá

La 24ª edición del Rally del Guairá llegó a su fin y Fau Zaldívar —quien cerró ayer la primera etapa liderando la clasificación general y las clases RC2A y CO (tracción integral) tras marcar el “scratch” en cuatro de los seis tramos disputados— consolidó su ventaja hoy en la segunda etapa definitoria. Ganando las tres primeras pruebas especiales de la mañana (de las cinco de la jornada; una quedó para Alejandro Galanti y otra, la PWS, para Gustavo Saba), logró estirar la diferencia a poco más de un minuto sobre su escolta inmediato.

Detrás de Fau, navegado por su habitual copiloto, el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian a bordo del Toyota GR Yaris Rally2 del MZ Racing, la pelea se concentró entre el experimentado Alejandro Galanti (también con un Toyota GR Yaris Rally2, pero del Toyota Gazoo Racing Paraguay) y Migue Zaldívar (con un Škoda Fabia RS Rally2, también del MZ Racing), quienes completaron un podio de altísimo nivel en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Migue llantó ayer en el arranque de la etapa 1 y perdió valiosos segundos; si bien hoy los recuperó en gran parte, quedó a tan solo 6,4 segundos de darle al equipo MZ Racing el 1-2. Por su parte Ale, mostrando un rendimiento de una notoria regularidad, cerró el rally guaireño a 1:03,8 del ganador. Cabe destacar que esta competencia se disputó tanto por la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR) como por la tercera cita del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, en el que Fau Zaldívar coronó un fin de semana de superlativo nivel –incluso sobre un exigente piso con algunos sectores de agua y barro que le agregaron más dificultad aún a la carrera– en su vuelta circunstancial a ambos certámenes luego de competir en el WRC y el ERC.

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F2: Luis Stedile e Iván Wasmosy se impusieron

En la F2 o tracción simple, los brasileños Luis Stedile y Murilo Spironelo, con el Peugeot 208 Rally4, del equipo paraguayo TRP Rally Division, sellaron hoy el triunfo provisional de ayer en la clase CO4 del Sudamericano. La mencionada dupla se impuso por tan solo 56 segundos a Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz (Peugeot 208 Rally4), del WA Racing –quienes fueron los ganadores de la general y la RC4A por el Nacional–, y por 2:01,8 a Diego Cruz Escobar y Ramiro Ayala (Peugeot 208 Rally4), del equipo Dimo Cabal, quienes finalizaron en el segundo y tercer puesto del Rally FIA/Codasur.

Cabe destacar que los uruguayos Luigi Contín y Cecilia Cedres (Renault Clio Rally4), del Gianni Motorsport, tuvieron su revancha hoy tras una complicada jornada de sábado, siendo los más rápidos en los cinco tramos de la segunda etapa, incluida la PWS que se desarrolló en el Parque del Guairá.

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La competencia para los autos de la tracción sencillla estuvo, además de complicada por el agua y el barro, tan reñida y compleja como la de la general (máquinas 4x4), especialmente por el cruce de clasificaciones entre los que puntúan por el certamen continental y los del campeonato local.

Los demás resultados

Por el Sudamericano: En la CO2, el ganador fue Joel Benítez (Mitsubishi Lancer Evo X).

Por el Nacional: En la RC2B, Bruno Llano (Toyota Etios R5); en la RC2N, Joel Benítez (Mitsubishi Lancer Evo X); en la RC4B, Kevin Stein (Honda Civic Type R EP3); en la RC4C, Gianluca Laterra (Toyota Etios) y en la RC5, Nelson Rolón (Volkswagen Gol).

En la Light: En la RC2N, Osvaldo Draguicevich (Mitsubishi Lancer Evo VIII); en la RC4A, Carlos Miguel Vera (Toyota Runx Z); en la RC4B, Diego Cano (Toyota Runx Z) y en la RC4C, Hugo Enciso (Toyota Allex).