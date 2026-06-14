Karting-Brasil: Nelson Segovia vuelve a ser protagonista en Interlagos

A lo largo del fin de semana, Nelson Segovia protagonizó importantes remontadas, lideró competencias y registró la vuelta más rápida de la carrera final, confirmando una vez más su competitividad en una de las categorías más exigentes del kartismo brasileño.

La competencia comenzó con una clasificación complicada. Sin poder aprovechar el rebufo de otros competidores, un factor determinante en esta categoría, Nelson debió realizar prácticamente toda su sesión de manera aislada. A pesar de registrar buenos tiempos, la falta de referencia aerodinámica le impidió maximizar su rendimiento, concluyendo la clasificación en la undécima posición.

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Partiendo desde el undécimo lugar en la primera manga, protagonizó una destacada remontada. Con un ritmo muy competitivo logró avanzar hasta los puestos de vanguardia, llegando incluso a ubicarse entre los cinco primeros durante la competencia. Finalmente, tras intensas disputas en pista, cruzó la meta en la octava colocación.

En la segunda manga mostró una de las mejores actuaciones del fin de semana. Largando desde la octava posición, Segovia realizó una extraordinaria salida y rápidamente comenzó a ganar posiciones. Su ritmo le permitió avanzar hasta el segundo puesto y posteriormente asumir el liderazgo de la carrera, manteniéndose al frente durante varios giros. Tras una intensa lucha por la victoria, finalizó en una meritoria segunda posición.

Para la manga final, el piloto paraguayo partió desde la primera fila de la grilla y nuevamente se mantuvo entre los principales protagonistas de la competencia. Lideró gran parte de la carrera y peleó por los primeros lugares hasta las últimas vueltas en una disputa muy cerrada entre varios pilotos, concluyendo finalmente en la cuarta posición. Como muestra del excelente ritmo exhibido durante toda la prueba, registró además la vuelta más rápida de la carrera.

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La combinación de resultados obtenidos en las tres mangas (8.º, 2.º y 4.º) permitió a Nelson Segovia finalizar la etapa en la octava posición de la clasificación general. Sin embargo, el resultado final estuvo marcado por una inusual paridad entre los competidores, ya que cuatro pilotos concluyeron la jornada con la misma cantidad de puntos. De acuerdo con el reglamento, el desempate se definió por la posición obtenida en la sesión clasificatoria, ubicando finalmente al piloto paraguayo en el octavo lugar de la etapa.

La competitividad demostrada por Nelson en la Mini 2T adquiere aún mayor valor considerando que gran parte de los pilotos que integran los puestos de vanguardia de la categoría Cadete también compiten en esta división. Esto convierte a la Mini 2T en una de las categorías más exigentes de la Copa São Paulo Light, reuniendo en pista a varios de los principales protagonistas del campeonato.

Más allá de la clasificación final, Segovia volvió a ser uno de los grandes protagonistas del fin de semana, liderando competencias, protagonizando importantes remontadas y demostrando un ritmo que le permitió luchar por las primeras posiciones durante toda la etapa.

Los resultados obtenidos en pista confirmaron una vez más la capacidad de Segovia para competir al más alto nivel, consolidando su crecimiento deportivo y manteniéndolo entre los protagonistas de una de las categorías más competitivas del kartismo brasileño.