Karting (Brasil): Nelson Segovia logra otro podio en la Copa São Paulo Light

Durante el fin de semana pasado, en la categoría Cadete 4T de la Copa São Paulo Light, en Brasil, la prueba de clasificación se disputó bajo lluvia; y nuestro compatriota Nelson Segovia, logró una excelente vuelta para asegurar el P2 y largar desde la primera fila. Ya en las mangas finales, disputadas con pista seca, el desafío fue completamente distinto.

En la primera manga, partiendo desde la segunda posición por el lado externo de la grilla, llegó a la primera curva por la parte externa del trazado, una situación que naturalmente genera desventaja frente a quienes ingresan por el lado interno. A pesar de ello, con gran ritmo y una sólida recuperación, Nelson logró cerrar la manga en la tercera posición.

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La gran emoción llegó en la segunda manga. En una final intensa y de altísimo nivel, Segovia protagonizó una verdadera batalla contra el líder del campeonato, en una carrera épica definida en la última vuelta. Ambos cruzaron la meta prácticamente rueda a rueda, en una llegada definida por milésimas de segundo.

La victoria del paraguayo fue una de las más celebradas de la jornada, destacada por el público, la transmisión oficial y todo el ambiente del karting paulista. Con un P3 en la primera manga y una victoria en la segunda, Nelson Segovia cerró la fecha con un valioso P2 en la clasificación general de la categoría Cadete.

Podio también en la categoría Mini 2T

En la categoría Mini 2T, disputada con motores de 2 tiempos homologados por la FIA, Nelson Segovia volvió a demostrar su competitividad en una de las divisiones más técnicas y exigentes del karting brasileño.

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La clasificación también se disputó bajo intensa lluvia, donde el tráfico en pista no permitió concretar una vuelta completamente limpia, lo que lo llevó a largar desde la P9 para las mangas finales.

Partiendo desde la novena posición ya con piso seco, tuvo una gran primera manga, con una excelente largada y un fuerte ritmo de carrera que le permitió avanzar posiciones hasta cerrar en un sólido P4.

En la manga final volvió a mostrar un gran rendimiento. Con otra gran largada, logró colocarse al frente de la carrera y lideró gran parte de la competencia. En las últimas vueltas, la pelea por la victoria fue intensa, con una disputa directa entre cuatro pilotos de altísimo nivel, donde cada uno llevó el kart al límite. Finalmente, Nelson cruzó la meta en la segunda posición.

Con un P4 en la primera manga y un P2 en la segunda, logró finalizar la fecha en la tercera posición general de la categoría Mini 2T.

Cabe destacar que gran parte de los pilotos protagonistas de la Cadete 4T también compiten en Mini 2T, siendo la principal diferencia la utilización de motores de 2 tiempos homologados por la FIA, mucho más exigentes desde el punto de vista técnico y de conducción.

De esta manera, nuestro compatriota logró un nuevo podio, con el que sigue construyendo el camino hacia las categorías internacionales.