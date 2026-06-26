FIA F2-GP de Austria: Joshua Duerksen clasifica 11º en el Red Bull Ring

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 22 años, marcó un tiempo de 1:15,969 en la prueba de clasificación del GP de Austria -sexta fecha de la FIA Fórmula 2-, que se disputa en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg, en Estiria, y quedó en la undécima posición a 425 milésimas del dueño de la “pole position”, el mexicano Noel León, del Campos Racing (1:15,544), que aprovechó para clasificar solo en pista -mientras los demás estaban en los boxes- y la estrategia funcionó perfectamente para él y su equipo.

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La qualy, que se llevó a cabo con una temperatura que rondó los 50 grados centígrados en pista, determinó las posiciones finales en las que partirán los pilotos en la carrera sprint de mañana sábado (9:15), que se disputará a 28 vueltas, y en la feature race del domingo (5:10), a 40.

VAMOS NOEL 👏



The Mexican driver uses a different strategy to secure a first @aramco Pole Position Award in Spielberg 🏆#F2 #AustrianGP pic.twitter.com/CxgSWXVeNb — Formula 2 (@Formula2) June 26, 2026

Lastimosamente Joshua, que llegó a registrar el tercer mejor tiempo en un momento, no pudo mejorar su registro en la última parte de la prueba clasificatoria, en la que hubo muchísimo tráfico, y repitió la misma ubicación (11ª) que consiguió en la única práctica libre de la jornada que se cumplió sobre los 4.326 metros del trazado austriaco.

Desde allí, Duerksen deberá intentar remontar mañana en una carrera sprint que no exige parada obligatoria para el cambio de neumáticos, pero si requerirá del paraguayo administrar los mismos para llegar en una buena posición, y de ser posible, en la zona de puntos (los primeros ocho suman) que definitivamente los necesita para reponerse en el clasificador.