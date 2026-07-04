F2-Gran Bretaña: Joshua Duerksen es 8º en la carrera sprint y rescata 1 punto

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 22 años y que partió cuarto desde la segunda fila, tuvo un arranque dudoso y perdió una posición en los primeros metros de la carrera sprint del GP de Gran Bretaña -válido por la séptima fecha de la FIA Fórmula 2-, pero luego se recuperó y volvió al cuarto lugar hasta que en el inicio de la segunda vuelta salieron las banderas amarillas y en consecuencia, el safety car por un incidente en pista entre el colombiano Sebastián Montoya (Prema Racing) y el británico-irlandés John Bennett (Trident), respectivamente.

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En la vuelta cinco, de las 21 que se corrieron, todos los pilotos ingresaron a los pits, mientras se limpiaba la pista que quedó con muchos restos de leca por el mencionado incidente. En la séptima vuelta, se reanudaron las acciones y Joshua, que era investigado por una supuesta infracción al superar al japonés Ritomo Miyata (Hitech TGR), sin consecuencias posteriormente, apretó levemente al búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) que en ese momento era tercero y luego pasó a ser segundo en la vuelta 8, piloto que a la postre fue el vencedor.

THE BULGARIAN LION ROARS AT SILVERSTONE! 🇧🇬🦁



Nikola Tsolov wins the Sprint Race in style with a last lap overtake! 👏👏👏#F2 #BritishGP pic.twitter.com/ny8x2hX5Dj — Formula 2 (@Formula2) July 4, 2026

Duerksen, que largó con los compuestos duros al igual que muchos pilotos, se mantuvo cuarto en la vuelta 9, pero en la 15 perdió considerablemente el ritmo y la posición a manos del indio Kush Maini (ART Grand Prix) y quedó quinto. En las siguientes vueltas peleó con el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix), que finalmente lo rebasó y fue sexto.

LAP 21 / 21



HE'S DONE IT ON THE FINAL LAP! 👏



NIKOLA TSOLOV TAKES THE RACE LEAD, AND WITH THAT, THE CHAMPIONSHIP LEAD! 🤯#F2 #BritishGP pic.twitter.com/ek1KvxYSnQ — Formula 2 (@Formula2) July 4, 2026

En las últimas tres vueltas de la prueba corta, el paraguayo tuvo que defenderse como pudo del asedio del sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), con quien perdió la posición de sexto en la penúltima vuelta; y en el último giro, del polaco-británico Roman Bilinski (DAMS Lucas Oil), a quien no pudo contenerlo ya que terminó cediendo la posición de séptimo y cruzó la meta en el octavo lugar, resultado con el que sumó un punto en Silverstone, a la espera de la feature race de mañana domingo, que se pondrá en marcha a las 7:15 de nuestro país, y en la que ojalá el nacido en Asunción, un 27 de octubre de 2003, se reponga y terminé sumando la mayor cantidad de puntos, que indefectiblemente los necesita para remontar en la tabla de posiciones de la categoría (14º, con 24 puntos).