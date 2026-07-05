F2: Duerksen suma dos puntos más con un P9 en la feature race de Silverstone

Joshua Duerksen, piloto del Invita Racing y que clasificó séptimo el viernes, puso la primera marcha en la carrera principal del GP de Gran Bretaña -que se disputó en el icónico circuito de Silverstone por la séptima fecha de la FIA Fórmula 2- y desde la cuarta fila, empezó bien y mantuvo su posición de séptimo en los primeros metros pero la perdió luego de que el mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) lo superara a mitad de la primera vuelta.

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Con una temperatura más que agradable en el ambiente y pista (rondando los 30 grados centígrados), Joshua y su equipo optaron por salir a la feature race con los neumáticos de compuestos duros en el monoplaza amarillo #2, con el que intercambió posiciones (7º y 8º) con el polaco-británico Roman Bilinski (DAMS Lucas Oil) entre la vuelta 5 y 6 de las 29 que se corrieron.

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The top four of Kush Maini, Nikola Tsolov, Alex Dunne and Rafael Câmara are all in for the Hard Tyre 🛞



Also pitting are; Ritomo Miyata, Roman Bilinski, Nico Varrone, Sebastian Montoya and Emerson Fittipaldi



The top four come out as they come in#F2 #BritishGP pic.twitter.com/fnF0Mb2Dpe — Formula 2 (@Formula2) July 5, 2026

Inmediatamente después, Duerksen sobrepasó al tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix) y a su compañero de equipo, el brasileño Rafael Câmara -que no tuvo un buen arranque partiendo desde la “pole position”-, y quedó en el quinto lugar. En la vuelta 6 empezaron a ingresar a los boxes -incluido Câmara- para cumplir con la parada obligatoria (para el cambio de neumáticos), y el paraguayo saltó al segundo lugar, a la espera de definir la estrategia del momento exacto para pasar también por los pits.

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SIDE-BY-SIDE AT STOWE! 🍿



Maini stands firm and maintains the race lead, but the battle for the net race lead is heating up! 🔥#F2 #BritishGP pic.twitter.com/QNYzvQAmzp — Formula 2 (@Formula2) July 5, 2026

Nuestro compatriota siguió girando y extendió todo lo que pudo su stint y las diferencias con respecto al pelotón que ya había cambiado los neumáticos, con un ritmo parejo y constante. En la vuelta 24, fue llamado para lo mismo y salió 12º pero fue superado por el argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) y quedó 13º, como consecuencia de los neumáticos fríos recién cambiados.

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Villagomez comes out just ahead of Alex Dunne, but the Irishman's warmer tyres give him an advantage as he goes through for net P3 👀



Rafael Câmara also uses his warmer tyres to get past the Mexican, but he will come back to both of them with his fresher Soft… pic.twitter.com/8YLUsHG4ER — Formula 2 (@Formula2) July 5, 2026

Luego fue remontando varias posiciones, cuando los neumáticos tomaron mayor temperatura y adherencia, y tras completar las 29 vueltas al trazado inglés, Joshua Duerksen vio la bandera a cuadros en el noveno lugar y sumó dos puntos más, después de la unidad conseguida ayer en la carrera sprint con su octavo puesto (tres en total), con los que llegó a 26 unidades pero sigue retrocediendo en el clasificador (de 13º a 15º).

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TWO-TIME TSOLOV! 🥇🥇



THE BULGARIAN LION COMPLETES THE SILVERSTONE SWEEP WITH VICTORY IN THE FEATURE! 🇧🇬🦁#F2 #BritishGP pic.twitter.com/jdRfdflbtw — Formula 2 (@Formula2) July 5, 2026

El ganador de la jornada fue nuevamente el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), que hizo lo propio ayer en la sprint race, consiguiendo un dole podio en un fin de semana perfecto (clasificó 5º). Fue escoltado por el mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) y el indio Kush Maini (ART Grand Prix), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

La próxima fecha de la FIA Fórmula 2, la octava, se llevará acabo del 17 al 19 de julio en Bélgica, en otro escenario histórico del automovilismo mundial, el mítico Spa-Francorchamps.