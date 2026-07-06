Motociclismo-Brasil: Pedro Valiente sube nuevamente al podio en Moto 1000 GP

Pedro Valiente vuelve a casa con un nuevo trofeo. Clasificó cuarto y acabó tercero en el circuito de Curvelo, ubicado en la lejana Minas Gerais, de Brasil. Nuestro compatriota conocía poco la pista, por lo que necesitó de varias vueltas para lograr el set up ideal y acomodarse al trazado de la misma. En ese sentido, el piloto de Paraguay corrió con cierta desventaja respecto a otros pilotos que venían de probar el circuito en recientes testeos.

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La categoría GP600 se definió en una única carrera a 12 vueltas. Pedro largó cuarto tras obtener ese puesto de salida en la “Superpole” del sábado. Ciertamente, sus tiempos iban mejorando vuelta a vuelta, a medida que lograba la adaptación al circuito. En la carrera tuvo una intensa lucha por el podio, con el piloto que iba delante. Valiente fue el ganador de esa batalla y se adueñó de la tercera posición que la supo defender durante toda la carrera.

De esta manera, Pedro Valiente completa así otro fin de semana peleando en lo más alto de esta categoría y sumando un nuevo trofeo para el equipo Superbike Paraguay, que viene cosechando logros en sus competencias internacionales.

La próxima cita del equipo será del 31 de julio al 2 de agosto, en la ciudad de Cascavel (Brasil), en la que estarán compitiendo Pedro Valiente, Hassen David y Fabri Almirón tanto en la Yamaha bLU cRU como en la Moto 1000 GP, respectivamente.