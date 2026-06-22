ABC Motor
22 de junio de 2026 a la - 20:18

Oli Cuevas triunfa en Brasil y Nico Torrez consigue un doble P8 en Argentina

Espectacular maniobra del piloto paraguayo de moto velocidad, Oliver Cuevas, con su moto #33.
Espectacular maniobra del piloto paraguayo de moto velocidad, Oliver Cuevas, con su moto #33.Superbike Paraguay

Oli Cuevas (14) y Nico Torrez (17), pilotos del equipo Superbike Paraguay, dejaron a nuestro país en lo más alto de sus respectivas competencias internacionales de motociclismo el fin de semana.

Por Derlis Santacruz

El piloto Oli Cuevas logró un infartante triunfo en la carrera 1 de la categoría Moto Mini, en el trofeo Ohvale, de Brasil; mientras que Nico Torrez consiguió dos valiosos P8 en la denominada categoría Moto4 Latin Cup, en Argentina, su mejor posición de la temporada.

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Enorme triunfo de Oli

Oliver Cuevas logró una tremenda victoria –en la categoría Moto Mini, en el Trofeo Ohvale– durante la disputa de la tercera fecha del certamen que se llevó a cabo en el circuito de Registro, en São Paulo (Brasil). El fin de semana se presentó complicado debido al estado de la pista, que tenía charcos (por la lluvia) y otras dificultades, lo que obligó a suspender parte de las actividades del sábado.

Gran performance de Oliver Cuevas en Brasil.
Gran performance de Oliver Cuevas en Brasil.

El domingo se reanudó todo. Cuevas hizo la “pole” y se llevó un complicadísimo triunfo en la carrera 1, con un espectacular adelantamiento en la última vuelta para llegar a la victoria. En la carrera 2 tuvo algunas complicaciones y acabó segundo, sumando puntos que le permiten seguir liderando la categoría, considerada como el semillero de MotoGP.

Oliver Cuevas, con la bandera de Paraguay, en lo más alto del podio.
Oliver Cuevas, con la bandera de Paraguay, en lo más alto del podio.

Oli viene teniendo un rendimiento impecable en esta competencia internacional con triunfos y podios. La definición del campeonato será en el mes de septiembre.

Paraguay, muy bien representado en Brasil por Oliver Cuevas.
Paraguay, muy bien representado en Brasil por Oliver Cuevas.

El mejor resultado de Nico hasta ahora

En simultáneo, Nico Torrez también compitió en la tercera fecha pero de la Moto4 Latin Cup, que en esta oportunidad se corrió en el circuito de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires (Argentina). Nico obtuvo sus mejores resultados en lo que va de la competencia, al conseguir un doble P8 y un P10, entre las tres carreras disputadas el fin de semana.

Nico Torrez, cada vez mejor en la Moto4 Latin Cup.
Nico Torrez, cada vez mejor en la Moto4 Latin Cup.

Fue una gran muestra de destreza y adaptación del piloto paraguayo. Desde las pruebas del viernes, fue mejorando progresivamente sus tiempos en pista. En la carrera 1, la del sábado, quedó en el P8, su mejor resultado en toda la temporada hasta ahora.

La #46 y la abirroja se combinaron para que esta vez Nico Torrez logre su mejor resultado de la temporada en el certamen.
La #46 y la abirroja se combinaron para que esta vez Nico Torrez logre su mejor resultado de la temporada en el certamen.

El domingo, la carrera 2 fue un caos con varios pilotos que cayeron al piso. Nico supo sortear las dificultades y mantenerse al margen de los toques, finalizando devuelta en la 8ª posición. En la carrera 3 culminó en el P10, consolidándose así entre los 10 mejores de la Moto4 Latin Cup, una categoría considerada de formación para la principal, la de MotoGP.

Nico Torrez sigue sumando experiencias en la Moto4 Latin Cup.
Nico Torrez sigue sumando experiencias en la Moto4 Latin Cup.

Así, ambos pilotos integrantes del equipo Superbike Paraguay, siguen destacándose en las competiciones internacionales representando a nuestro país. La próxima fecha del equipo será del 3 al 5 de julio, en Curvelo, Brasil, donde Pedro Valiente correrá nuevamente en la siempre competitiva Moto 1000GP.