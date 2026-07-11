ABC Motor
11 de julio de 2026 a la - 21:44

4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Potentes máquinas vuelven a la acción en Itá

Desde diferentes puntos de nuestro país, de esta manera, se preparaban las máquinas para lo que será la gran carrera de mañana domingo en Itá.
Desde diferentes puntos de nuestro país, de esta manera, se preparaban las máquinas para lo que será la gran carrera de mañana domingo en Itá.Aso de Pilotos

El Campeonato Nacional ASO Py vuelve a la ciudad de Itá para la cuarta fecha del certamen que es organizado por la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay. La competencia se llevará a cabo mañana domingo sobre un circuito doble.

Por Derlis Santacruz

La Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay desembarca en la Compañía Curupycayty para disputar la cuarta fecha de su certamen. La cita extrema promete ser un espectáculo único de potencia, saltos y destreza en un desafiante circuito doble.

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El Campeonato Nacional ASO Py, de 4x4 Off-Road, regresa con toda su fuerza este fin de semana. La ciudad de Itá se prepara para albergar mañana domingo la cuarta fecha del certamen, en un evento que congregará a los mejores exponentes de la modalidad y a una multitud de aficionados ansiosos por el rugido de los motores y la acción extrema.

La competencia tendrá como escenario el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la Compañía Curupycayty. Los organizadores han diseñado un trazado doble que pondrá a prueba la resistencia de las máquinas y la pericia de las tripulaciones. Barro, saltos pronunciados y zonas de alta velocidad serán los principales obstáculos que definirán a los ganadores de la jornada.

David Centurión y Víctor Genes fueron los últimos vencedores, en la tercera fecha, de la clasificación general y la categoría TT4.
David Centurión y Víctor Genes fueron los últimos vencedores, en la tercera fecha, de la clasificación general y la categoría TT4.

La expectativa es alta ante el parque de las potentes máquinas que se presentarán mañana para competir en las categorías TT1, TT2, TT3 y TT4, respectivamente. Cada una de estas divisiones promete un duelo cerrado por los puntos del campeonato, donde la potencia y la estrategia en el circuito doble serán claves para subir al podio.