4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Potentes máquinas vuelven a la acción en Itá

La Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay desembarca en la Compañía Curupycayty para disputar la cuarta fecha de su certamen. La cita extrema promete ser un espectáculo único de potencia, saltos y destreza en un desafiante circuito doble.

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El Campeonato Nacional ASO Py, de 4x4 Off-Road, regresa con toda su fuerza este fin de semana. La ciudad de Itá se prepara para albergar mañana domingo la cuarta fecha del certamen, en un evento que congregará a los mejores exponentes de la modalidad y a una multitud de aficionados ansiosos por el rugido de los motores y la acción extrema.

La competencia tendrá como escenario el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la Compañía Curupycayty. Los organizadores han diseñado un trazado doble que pondrá a prueba la resistencia de las máquinas y la pericia de las tripulaciones. Barro, saltos pronunciados y zonas de alta velocidad serán los principales obstáculos que definirán a los ganadores de la jornada.

La expectativa es alta ante el parque de las potentes máquinas que se presentarán mañana para competir en las categorías TT1, TT2, TT3 y TT4, respectivamente. Cada una de estas divisiones promete un duelo cerrado por los puntos del campeonato, donde la potencia y la estrategia en el circuito doble serán claves para subir al podio.