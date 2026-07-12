Moto Velocidad-4ª fecha: Cuevas, Areco, Acuña y Valiente fueron los vencedores

La Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP) llevó adelante este domingo el evento que correspondió a la cuarta fecha del calendario 2026, en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, ubicado en Ñu Guasu. El mismo había sido postergado en dos ocasiones, debido al pronóstico adverso del clima (posibles lluvias que dificultan el normal desarrollo de la carrera), pero finalmente pudo cumplirse con mucho éxito.

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Desde la qualy hasta las carreras finales, las emociones se mantuvieron a flor de piel. La adrenalina no solo atrapó a los pilotos —quienes compitieron con el apoyo de sus equipos, familias y amigos—, sino también a la gran cantidad de aficionados que se acercó para disfrutar de la apasionante competencia sobre dos ruedas.

Tras la bajada de bandera, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la categoría GP Junior, 1) Emily Cuevas, 2) Genaro Ciotti y 3) Santiago Torrez.

En la GP Light, 1) Cristian Areco, 2) Eumelio Acuña, 3) Ivo Roche, 4) Oliver Cuevas y 5) Jorge Casaccia.

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En la GP Evo, 1) Cristian Acuña, 2) Darío Benítez y 3) Cristian Areco.

Y en la GP Pro, 1) Pedro Valiente, 2) Narito Pereira, 3) Nico Torrez, 4) Micky Pepermans y 5) Gerardo Garay, respectivamente.