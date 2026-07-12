ABC Motor
12 de julio de 2026 a la - 18:49

Moto Velocidad-4ª fecha: Cuevas, Areco, Acuña y Valiente fueron los vencedores

Los pilotos de la categoría GP Pro en acción, durante la disputa de la cuarta fecha del certamen de la AMVP, en Ñu Guasu. Fotos: JES Audiovisual.
Los pilotos de la categoría GP Pro en acción, durante la disputa de la cuarta fecha del certamen de la AMVP, en Ñu Guasu. Fotos: JES Audiovisual.JES Audiovisual

La cuarta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, que se desarrolló hoy en Ñu Guasu, tuvo a Emily Cuevas, Cristian Areco, Cristian Acuña y Pedro Valiente como los vencedores de una apasionante competencia sobre dos ruedas.

Por Derlis Santacruz

La Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP) llevó adelante este domingo el evento que correspondió a la cuarta fecha del calendario 2026, en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, ubicado en Ñu Guasu. El mismo había sido postergado en dos ocasiones, debido al pronóstico adverso del clima (posibles lluvias que dificultan el normal desarrollo de la carrera), pero finalmente pudo cumplirse con mucho éxito.

Los pilotos de la categoría Light mostraron una vez más su destreza, arriba de sus respectivas motos, en esta cuarta cita del certamen nacional.
Los pilotos de la categoría Light mostraron una vez más su destreza, arriba de sus respectivas motos, en esta cuarta cita del certamen nacional.

Lea más: Moto Velocidad-AMVP: Aceleran por la cuarta fecha en Ñu Gusu

La siempre competitiva categoría GP Evo contó nuevamente con un gran número de participantes.
La siempre competitiva categoría GP Evo contó nuevamente con un gran número de participantes.

Desde la qualy hasta las carreras finales, las emociones se mantuvieron a flor de piel. La adrenalina no solo atrapó a los pilotos —quienes compitieron con el apoyo de sus equipos, familias y amigos—, sino también a la gran cantidad de aficionados que se acercó para disfrutar de la apasionante competencia sobre dos ruedas.

Banderazo final en la principal categoría, la GP Pro.
Banderazo final en la principal categoría, la GP Pro.

Tras la bajada de bandera, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la categoría GP Junior, 1) Emily Cuevas, 2) Genaro Ciotti y 3) Santiago Torrez.

Otro triunfo para la piloto Emily Cuevas, que fue escoltada por Genaro Ciotti (2°) y Santiago Torrez (3°).
Otro triunfo para la piloto Emily Cuevas, que fue escoltada por Genaro Ciotti (2°) y Santiago Torrez (3°).

En la GP Light, 1) Cristian Areco, 2) Eumelio Acuña, 3) Ivo Roche, 4) Oliver Cuevas y 5) Jorge Casaccia.

Los cinco primeros pilotos de la categoría GP Light celebran en el podio con sus respectivos trofeos.
Los cinco primeros pilotos de la categoría GP Light celebran en el podio con sus respectivos trofeos.

En la GP Evo, 1) Cristian Acuña, 2) Darío Benítez y 3) Cristian Areco.

Así quedó conformado el podio de la categoría GP Evo.
Así quedó conformado el podio de la categoría GP Evo.

Y en la GP Pro, 1) Pedro Valiente, 2) Narito Pereira, 3) Nico Torrez, 4) Micky Pepermans y 5) Gerardo Garay, respectivamente.

Festejo en el podio de los cinco mejores pilotos de la categoría GP Pro.
Festejo en el podio de los cinco mejores pilotos de la categoría GP Pro.