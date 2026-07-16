ABC Motor
16 de julio de 2026 a la - 19:16

4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Recalde y Fretes dominan en Itá

Una postal de la Mitsubishi Montero de Edgardo Recalde y Daniel Fretes, que fue la más rápida el domingo en Itá.
Una postal de la Mitsubishi Montero de Edgardo Recalde y Daniel Fretes, que fue la más rápida el domingo en Itá.Aso de Pilotos Facebook

Edgardo Recalde y Daniel Fretes, al mando de su potente camiontea Mitsubishi Montero #310, fueron los indiscutibles vencedores de la clasificación general y la categoría TT3 en la cuarta fecha del Campeonato Nacional ASO Py, organizado por la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, que se disputó el domingo en la ciudad de Itá.

Por Derlis Santacruz

El Campeonato Nacional ASO Py, que lleva adelante la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, tuvo su continuidad el pasado domingo –en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la compañía Curupicayty, de la ciudad de Itá– con la disputa de la cuarta fecha del certamen 2026, en la que sobresalieron Edgardo Recalde y Daniel Fretes, a bordo de la Mitsubishi Montero, sobre el trazado doble que se preparó para esta ocasión.

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Recalde y Fretes superaron ampliamente en la vuelta final a Daniel Villamayor y Julio Dávalos (Toyota Hilux) y a Rodrigo Morales y Hugo Sánchez (Nissan Terrano), quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar de la clasificación general, respectivamente.

De esta manera, Edgardo Recalde (izquierda) y Daniel Villamayor compitieron sobre el trazado doble que se utilizó en esta cuarta fecha del certamen.
De esta manera, Edgardo Recalde (izquierda) y Daniel Villamayor compitieron sobre el trazado doble que se utilizó en esta cuarta fecha del certamen.

En las demás categorías, las posiciones finales fueron las siguientes:

En la TT2, 1) Ale Ibarrola y Arsenio Giménez (Suzuki Vitara), 2) Víctor y Óscar Luján (Suzuki Vitara) y 3) Gustavo Gómez y Luis Ramírez (Suzuki Vitara).

Ale Ibarrola y Arsenio Giménez (Suzuki Vitara) se adjudicaron el triunfo en la TT2.
Ale Ibarrola y Arsenio Giménez (Suzuki Vitara) se adjudicaron el triunfo en la TT2.

En la TT3, 1) Edgardo Recalde y Daniel Fretes (Mitsubishi Montero), 2) Daniel Villamayor y Julio Dávalos (Toyota Hilux) y 3) Rodrigo Morales y Hugo Sánchez (Nissan Terrano).

En la TT4, la victoria correspondió a Ariel Acosta y Porfirio Roa (Mercedes Benz ML).
En la TT4, la victoria correspondió a Ariel Acosta y Porfirio Roa (Mercedes Benz ML).

Y en la TT4, 1) Ariel Acosta y Porfirio Roa (Mercedes Benz ML) y 2) Albano Junhgans y David Testa (Nissan Patrol).