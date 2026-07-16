4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Recalde y Fretes dominan en Itá

El Campeonato Nacional ASO Py, que lleva adelante la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, tuvo su continuidad el pasado domingo –en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la compañía Curupicayty, de la ciudad de Itá– con la disputa de la cuarta fecha del certamen 2026, en la que sobresalieron Edgardo Recalde y Daniel Fretes, a bordo de la Mitsubishi Montero, sobre el trazado doble que se preparó para esta ocasión.

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Recalde y Fretes superaron ampliamente en la vuelta final a Daniel Villamayor y Julio Dávalos (Toyota Hilux) y a Rodrigo Morales y Hugo Sánchez (Nissan Terrano), quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar de la clasificación general, respectivamente.

En las demás categorías, las posiciones finales fueron las siguientes:

En la TT2, 1) Ale Ibarrola y Arsenio Giménez (Suzuki Vitara), 2) Víctor y Óscar Luján (Suzuki Vitara) y 3) Gustavo Gómez y Luis Ramírez (Suzuki Vitara).

En la TT3, 1) Edgardo Recalde y Daniel Fretes (Mitsubishi Montero), 2) Daniel Villamayor y Julio Dávalos (Toyota Hilux) y 3) Rodrigo Morales y Hugo Sánchez (Nissan Terrano).

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Y en la TT4, 1) Ariel Acosta y Porfirio Roa (Mercedes Benz ML) y 2) Albano Junhgans y David Testa (Nissan Patrol).