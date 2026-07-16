Mini Rally Cordillerano e Integración de Autocross: Gran jornada en Caacupé

Bajo la organización del Motor Club Caacupé, con una buena cantidad de tripulaciones y aficionados que asistió al evento en la ciudad del mismo nombre, se disputó con mucho éxito por un lado, la quinta fecha final del Campeonato Cordillerano de Mini Rally Apertura; y por otro, la tercera del Campeonato Paraguayo Integración de Autocross.

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Tras la competencia que fue apasionante de principio a fin, en la que también fue protagonista principal el público que estuvo al costado del camino, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

Ganadores por categoría:

General Campeonato Cordillerano: 1) Christian Godoy y Humberto Benítez, 2) Carlos Ginart y Laura González y 3) Alan Bogado y Vanessa Zárate; y en Autos 2000+8V, 1) Martín Olmedo y Rosamel Torres.

Categorías:

En UTV y General 4x4, 1) Daniel Schmieglitz y Shirley Toledo, 2) Diego Beconi y José Carlos Marín y 3) Enzo Molinuevo y Ciro Oviedo; en Cuasi Junior/1, 1) José González y 2) Diego Marín; en Motos Nacional Trail, 1) Santiago Martínez, 2) Juan B. Giret y 3) Carlos Gómez; en Motos Pro 300, 1) Lucas Pedrozo, 2) Cristhian Delgado y 3) Ulices Benítez.

En Autos 2000 8V, 1) Derlis Melgarejo y Leti Smith, 2) Adolfo Nauman y Guillermo Nauman y 3) Humberto Insabralde e Isaías Insabralde; en Cuasi Nacional, 1) José González, 2) Fabrizio Vázquez y 3) Jhonatan Enriquez; en Karts, 1) Javier Gracia, 2) Emilio Gracia y 3) Carlos Acosta; en Cuasi Fuerza Libre, 1) Marcos Jiménez y 2) Ariel Argüello.

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En Autocross a Carburador, 1) Alan Bogado y Vanessa Zárate; en Autos Cerrados 1600 8V, 1) Jesús Centurión y Aníbal Samaniego, 2) Miguel Brítez y Ángel Farias y 3) Antonio Faccioli y Manuel Caballero; en Autos Cerrados 1600+8V, 1) Javier y Ricardo Guzmán; en Autocross a Inyección, 1) Christian Godoy y Humberto Benítez, 2) Carlos Ginart y Laura González y 3) Gerardo Mereles y Jorge Unzain; en Moto Junior, 1) Theo Sosa; en Cuasi Junior/2, 1) César Gayoso, 2) Valentina López y 3) Joaquín González.

Campeonato Paraguayo integración de Autocross: En Autocross Fuerza Libre, 1) José Aguinagalde y José Ovelar, 2) Victor Yudis y Juan Caballero y 3) Carlos Jara y Franco Pane; en Autocross a Inyección N, 1) Erick Monges e Ismael Flecha, 2) Christian Godoy y Humberto Benítez y 3) Hernán y Diego Galeano.

General Campeonato Paraguayo Integración de Autocross: 1) José Aguinagalde y José Ovelar, 2) Victor Yudis y Juan Caballero y 3) Erick Monges e Ismael Flecha, respectivamente.