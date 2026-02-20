ABC Motor
20 de febrero de 2026 - 18:00

Copa de Verano-Motor Club Caacupé: Christian y Yamil Onieva sobresalen en Tobatí

Christian y Yamil Onieva (Volkswagen Gol). Fotos: PH Jarvis Photography
Christian y Yamil Onieva (Volkswagen Gol). Fotos: PH Jarvis PhotographyMotor Club Caacupé

El pasado domingo 15 de febrero se disputó en Tobatí (Villa de las Mercedes) la tercera y última fecha de la Copa de Verano (Mini Rally), organizada por el Motor Club Caacupé, en la que los vencedores de la clasificación general fueron Christian y Yamil Onieva, al mando de un Volkswagen Gol.

Por ABC Color

Tras lo que fue el cierre de este competitivo certamen veraniego, con una emotiva carrera que se desarrolló en el mencionado circuito tobateño, las principales posiciones –en todas y cada una de las categorías que fueron nuevamente habilitadas– de esta última cita quedaron de la siguiente forma:

En la clasificación general, 1) Christian y Yamil Onieva; 2) Matías Meza-Brahian Acosta y 3) Cristian y Rodrigo Sánchez.

En la clase Autos 1600 8V, 1) Christian y Yamil Onieva y 2) Miguel Brítez-Angel Farías; en Autos 2000 8V, 1) Humberto e Isaías Insabralde y 2) Guille y Mafi Villalba.

En UTV, 1) Enzo Molinuevo-Ciro Oviedo; en Autocross a Inyección, 1) Matías Meza-Brahian Acosta y 2) Cristian y Rodrigo Sánchez; en Cuasi Junior/2, 1) Valentina López y 2) Joaquín González; en Cuasi Junior1, 1) Pablo Cabañas y 2) José González.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Cuasi Nacional, 1) Matías Ramírez y 2) Fernando Manzoni; en Cuasi Fuerza Libre, 1) Marcos Jiménez, 2) Marcos Vallejos y 3) Sergio Duarte; en Cuasi Pro 400/1, 1) Ariel Argüello.

Sergio Duarte (Cuasi Fuerza Libre).
Sergio Duarte (Cuasi Fuerza Libre).

Así, tras la disputa de las tres fechas, el podio final de la Copa de Verano quedó de la siguiente manera:

En la Clasificación General F2, 1) Christian y Yamil Onieva (campeones), 2) Miguel Brítez-Ángel Farías y 3) Guille y Mafi Villalba.

En Autos 1600 8V, 1) Christian y Yamil Onieva (campeones) y 2) Miguel Brítez y Ángel Farías; en Autos 2000 8V, 1) Guille y Mafi Villalba (campeones); en Cuasi Junior/2, 1) Valentina López (campeona) y 2) Joaquín González; en Cuasi Junior/1, 1) Pablo Cabañas (campeón) y 2) José González.

En Cuasi Nacional, 1) Matías Ramírez (campeón) y 2) Fernando Manzoni; en Cuasi Fuerza Libre, 1) Juan Sánchez (campeón), 2) Marcos Vallejos y 3) Sergio Duarte, respectivamente.

Enzo Molinuevo y Ciro Oviedo, con su UTV.
Enzo Molinuevo y Ciro Oviedo, con su UTV.

Lea además: Autocross-Motor Club Caacupé: Proyectan certamen para el 2026

Igualmente, el próximo sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, se pondrán en marcha –de manera simultánea, en Eusebio Ayala (Barrero Grande/Cordillera)– la primera edición del Campeonato Paraguayo Integración de Autrocross (que tendrá en total seis fechas) y otra temporada más, del apasionante Campeonato Cordillerano de Mini Rally (con diez fechas a lo largo del año, distribuidas en dos Torneos: Apertura -5- y Clausura -5-), ambos bajo la gestión del pujante Motor Club Caacupé.

Cristian y Rodrigo Sánchez con su autocross.
Cristian y Rodrigo Sánchez con su autocross.