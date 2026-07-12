WRC-9ª fecha: Fau Zaldívar asoma al Delfi Rally de Estonia 2026

Nuestro compatriota Fau Zaldívar vuelve a la acción en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) –después de su presencia en el Rally de Portugal celebrado en mayo, por la sexta fecha, y en el que logró un podio en la categoría WRC2 Challenger–, para la disputa del Delfi Rally de Estonia 2026, evento que corresponderá a la novena cita del certamen ecuménico de la modalidad.

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Fau estará navegado en el rally estonio por su habitual copiloto, el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2 #24, con el que intentará mejorar su posición de la pasada edición en la que culminó en la novena plaza de la categoría WRC2.

Cabe recordar que Zaldívar fue el ganador del Rally del Guairá (que se disputó por el certamen nacional y sudamericano de la especialidad) y también compitió en el Bauhaus Royal Rally Of Scandinavia 2026, en Suecia, por el ERC (European Rally Championship), sus dos últimas carreras también en el mes de mayo, como preparativo para este evento que se caracteriza por ser uno de los más rápidos del calendario junto con el de Finlandia.

El Delfi Rally de Estonia 2026 tendrá 18PE, un recorrido total de 301,8 kilómetros y se pondrá en marcha este viernes con el shakedown en Kastre, sobre un tramo de 4 kilómetros.