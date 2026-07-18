WRC-Estonia: A pesar de los problemas, Fau Zaldívar cierra la etapa 2

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, de 25 años y que había completado exitosamente ayer la etapa 1 del Delfi Rally de Estonia 2026, que se disputa por la novena fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), cerró hoy la segunda etapa pese a los problemas con los que penó arriba de su auto en la antepenúltima prueba especial del evento estonio.

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Fau, navegado por el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian y con el que venían remontando posiciones –llegando a ser 8° en la categoría WRC2 y 6° en la WRC2 Challenger (17° en la clasificación general)–; entre otras cosas, sufrió con un brazo de dirección del Škoda Fabia RS Rally2 que se dañó en la PE14 (Kambja 2, de 23,7 kilómetros) y perdió más de dos minutos, motivo por el cual quedó relegado al 16° puesto de la WRC2 y 14° de la WRC2 Challenger (29° en la general).

“Hoy pudimos apretar, escalamos posiciones y nos mantuvimos como los no escandinavos más rápidos en la WRC2; hasta que un golpe a un anti-cut, dañó un brazo de dirección y nos obligó a reparar solo para poder llegar al service sin poder atacar. Acá estamos y mañana vamos a tratar de terminar el rally acelerando. Gracias a todos por la fuerza enviada siempre”, expresó Zaldívar a través de sus redes sociales.

La tercera y última etapa de mañana domingo estará compuesta de dos pruebas especiales cronometradas en Kääriku (5:05 y 7:15 de Paraguay), con un recorrido total de 48,7 kilómetros, en la que nuestro compatriota intentará cruzar la meta y mejorar su posición final.