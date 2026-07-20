En Cordillera: la combinación perfecta de rally, chipa y cocido

Todo está preparado para que el fin se semana nuestro país reciba nuevamente a una fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA Codasur, en reemplazo de Bolivia y tras la prueba del Guairá, que fue la oficial del calendario en Paraguay.

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El certamen continental disputará su cuarta carrera, mientras que el Nacional pondrá en escena a la quinta cita, luego de Colonias Unidas, Paraguarí, San Pedro y la de Villarrica.

A nivel local son cuatro los pilotos que lograron el triunfo hasta ahora en el campeonato, iniciando con Tiago Weiler (Toyota GR Yaris Rally2), en las Colonias, luego fue Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), en Paraguarí, seguido por Migue Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2), en San Pedro, y el último Fau Zaldívar (Toyota GR Yaris Rally2), en el Guairá.

En cuanto al Sudamericano, también tuvimos ganadores distintos en las tres carreras iniciales, con el boliviano Sebastián Franco venciendo en Erechim (Brasil), el argentino Federico Villagra, en Mina Clavero (Argentina) y Fau Zaldívar en lo que fue la fecha en casa.

Novedades en Cordillera

Son varias las novedades que se tienen para esta edición del Rally de Cordillera, arrancando por los cambios en cuanto al Parque de Asistencia y la Dirección de la Prueba, que estarán instalados en la ciudad de Caacupé, en el Club 8 de Diciembre y en el Hotel Alta Gracia, respectivamente.

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También la partida ceremonial del viernes se cumplirá cerca de la Basílica de Caacupé, brindando un escenario distinto al de años anteriores en Eusebio Ayala.

En cuanto a los tramos, no existen demasiadas variantes con relación a los años anteriores, con un total de 12 pruebas especiales distribuidas en dos etapas, que suman 158,8 kilómetros cronometrados.

El sábado se correrán los tramos de Alfonso Loma (14,4 km), Cerro La Gloria (14 km) y Aguaity (6,5 km). El domingo la carrera transitará por los siguientes sectores: Tuyutí (7,1 km), Cantera (15,7 km) y Jaula Cue (21,4 km).

Las inscripciones se cierran hoy a las 18:00 y mañana martes se dará a conocer la nómina, mientras que el miércoles la actividad ya se iniciará en la ciudad de Caacupé.