ABC Motor
26 de julio de 2026 a la - 16:50

FIA/Codasur-CNR: Gustavo Saba manda en el barro del Rally de Cordillera

Toyota en salto durante rally, con vegetación densa de fondo y tierra húmeda bajo las ruedas.
Sensacional salto del Toyota GR Yaris Rally2 #4, del Saba Competición, al mando de Gustavo Saba y Pablo Olmos -en el tramo de Alfonso Loma-, durante la primera etapa del Rally de Cordillera.GUSTAVO MACHADO

El piloto Gustavo Saba, navegado por el argentino Pablo Olmos, a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, se adjudicó la victoria en la clasificación general, la clase CO y la RC2A del Rally de Cordillera -4ª fecha de FIA/Codasur y 5ª del CNR-, en el que predominó el barro durante todo el fin de semana.

Por Derlis Santacruz

Gustavo Saba, quien ganó ayer la etapa 1 del Petrobras Rally de Cordillera, completó hoy satisfactoriamente la segunda etapa de la competencia y fue el vencedor en esta cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur y quinta del Campeonato Nacional de Rally (CNR), que se disputó en esta ocasión con mucho barro por los demandantes caminos del tercer departamento de nuestro país.

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Saba, que arrancó la jornada con 18,8 segundos a su favor, con relación al argentino Miguel Baldoni (Škoda Fabia RS Rally2); y 22,1, respecto a Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), salió con todo en la etapa 2 y no solo administró la diferencia que tenía, sino que también mantuvo el ritmo necesario para no perder la punta. La estrategia le funcionó y cruzó la bandera a cuadros -en el tramo de Jaula Cué- en el primer lugar, para llevarse nuevamente un triunfo despúes de mucho tiempo (la última vez fue en el TCR50, en octubre del año pasado).

Gustavo, junto al argentino Pablo Olmos, marcó el “scratch” en dos de las 12PE que se corrieron; mientras que Migue Zaldívar, en uno, pero éste abandonó ayer la carrera luego de un fuera de pista, cuando lideraba al cierre del primer rulo.

Automóvil de rally Toyota salpicando tierra en un camino, con espectadores observando en el fondo.
Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), en el tramo de Jaula Cué, durante la segunda etapa del Rally de Cordillera.

Por su parte, Galanti, copilotado por Marcelo Toyotoshi, en otro Toyota GR Yaris Rally2, fue el más rápido en 9PE del rally cordillerano, pero el tiempo que perdió ayer tras hacer un trompo con su auto (50,6 segundos), fue difícil de recuperarlo. Aún así, el experimentado piloto -que asedió todo el día a Saba- quedó a tan sólo 9,4 segundos del vencedor, demostrando un superlativo nivel de ambos.

Coche de rally azul en curva, rodeado de vegetación, con persona al fondo grabando la competencia.
Los bolivianos Sebastián Franco y Lucas Hurtado (Citroën C3 Rally2), que abandonaron en el Rally del Guairá, completaron el podio en esta ocasión.

Baldoni, navegado por Gustavo Franchello, perdió la tercera plaza -por una penalización de 10 segundos que recibió en el último tramo- a manos del boliviano Sebastián Franco (Citroën C3 Rally2), que completó el podio en esta doble fecha, sudamericana y nacional.

Celebración de los ganadores, Gustavo Saba y Pablo Olmos, en el podio final del Rally de Cordillera 2026.
Celebración de los ganadores, Gustavo Saba y Pablo Olmos, en el podio final del Rally de Cordillera 2026.

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