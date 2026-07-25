FIA/Codasur-CNR: Saba y Duarte toman la punta del Rally de Cordillera

(EUSEBIO AYALA. Enviados especiales: Derlis Santacruz, Gustavo Machado, Pablo Pérez y Selfirio Centurión) El Petrobras Rally de Cordillera, competencia válida tanto por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur como por la quinta del Campeonato Nacional de Rally (CNR), inició con Migue Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2) liderando hasta el cierre del primer rulo; cumplidas las tres pruebas especiales de Alfonso Loma -finalmente recortada de 14,6 km a 7,9 km (por no estar en condiciones después de las lluvias)-, Cerro La Gloria, de 14,6 y Aguaity, de 7,1 km, que se disputaron por la mañana, siendo escoltado hasta ese momento por Fabrizio Chiriani (VW Polo GTI R5) -de un superlativo comienzo- y Gustavo Saba (Toyota GR Yaris Rally2), quien a la postre sería el ganador de la etapa 1.

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Migue, en la reanudación de la competencia por la tarde, en el tramo de Alfonso Loma, tuvo un fuera de pista luego de un salto en el que su auto se desacomodó y al caer fue a parar por un árbol, resignando sus chances de seguir en carrera y por ende, de sumar puntos en esta fecha que reemplaza a la de Bolivia, que no pudo recibir al certamen continental por la situación que ya es de público conocimiento.

A partir de ese momento, con Zaldívar que había marcado el “scratch” en el primer tramo, pero que luego abandonó, y Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), en los dos siguientes (PE2 y PE3), ya que hizo un trompo en la PE1 y perdió mucho tiempo (50,6 segundos), Saba tomó el liderato desde el segundo rulo y no lo soltó hasta el final del día ganando la PE4, y Galanti, hizo lo propio en la PE5 y PE6, tratando de recortar las distancias.

Así, Gustavo cierra la primera etapa con una ventaja de 18,8 segundos con respecto al argentino Miguel Baldoni (Škoda Fabia RS Rally2), líder provisional del certamen, y de 22,1 segundos con relación a Ale, segundo y tercero, respectivamente. Cuarto finalizó el boliviano Sebastián Franco (Citroën C3 Rally2), a 24,3 segundos de Saba, y quinto, Chiriani, a 29,5 segundos.

F2 o tracción simple:

Entre los autos de la tracción simple, o F2, gran destaque del piloto local Gabriel Duarte, que hace debutar nada más y nada menos que en su casa al Peugeot 208 Rally4, navegado por Luis Quevedo, con quien registró el mejor tiempo en cuatro de los seis tramos que se disputaron en la jornada y se ponen al frente de la clasificación.

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Las otras dos pruebas especiales cronometradas las ganó la dupla brasileña compuesta por Luis Stedile y Murilo Spironelo, con otra unidad similar, que también sufrió de un leve fuera de pista pero siguen en competencia.

Duarte y Quevedo superan al término de la etapa 1 a Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, también con una máquina de la marca del león, por 38,2 segundos; y a los uruguayos Luigi Contín y Cecilia Cedrés (Renault Clio Rally4), por 46,1 segundos, a la espera de la decisiva segunda etapa.

La etapa 2 de mañana domingo también sufrió de algunas modificaciones, pero se mantienen las 3PE que se repetirán en una ocasión: Tuyuti, de 5,7 km, Cantera, de 15,7 km, y Jaula Cué, de 20,8 km, y se pondrá en marcha a las 8:00.