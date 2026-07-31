Supersport GT-Italia: Óscar Bittar debutará con el Ferrari 296 Challenge

La oportunidad para Óscar Bittar llegó luego de la sólida actuación que tuvo semanas atrás en el circuito de Misano (Italia), donde hizo su estreno al volante del Ferrari 488 Challenge. Su rendimiento durante ese fin de semana convenció al equipo, que decidió confiarle el salto al Ferrari 296 Challenge para luchar por la clasificación general.

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“Estoy muy agradecido con el equipo por la confianza. Después de Misano, donde pudimos demostrar un buen nivel y adaptarnos rápidamente al auto, recibir esta oportunidad representa un gran paso para mí. El Ferrari 296 Challenge es un auto completamente nuevo, más rápido y con mayor carga aerodinámica, así que será un desafío muy importante, pero llego con muchas ganas de pelear adelante”, expresó nuestro compatriota.

El Ferrari 296 Challenge representa la nueva generación de la marca italiana y supone un importante salto tecnológico respecto al 488 Challenge, ofreciendo mayores prestaciones y un nivel de exigencia aún más alto para los pilotos.

Este sábado y domingo, la competencia en Monza marcará un nuevo capítulo en la carrera internacional del piloto paraguayo, que continúa consolidando su trayectoria en Europa tras su paso por los prototipos y su reciente transición a los Gran Turismo.

Con este desafío, Óscar Bittar buscará seguir dejando en alto la bandera paraguaya en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial, enfrentando a pilotos de gran experiencia en un campeonato de alto nivel y con el objetivo de luchar por los primeros puestos desde su debut con el Ferrari 296 Challenge.