ABC Motor
01 de agosto de 2026 a la - 18:44

Supersport GT-Italia: Óscar Bittar logró la “pole position” y triunfó en Monza

Óscar Bittar, con la albirroja puesta, celebra la victoria con el trofeo en mano.
Óscar Bittar, con la albirroja puesta, celebra la victoria con el trofeo en mano.Óscar Bittar Prensa

El piloto paraguayo Óscar Bittar tuvo hoy sábado una gran jornada en el templo de la velocidad, el Autódromo Nacional de Monza, en Italia, donde no solo se adjudicó la “pole position” sino también una gran victoria con el Ferrari 296 Challenge, en una nueva cita del Campeonato Supersport GT.

Por Derlis Santacruz

Al mando del Ferrari 296 Challenge, que lo comparte con el piloto argentino Pablo Benites, Óscar Bittar cumplió con su parte y se llevó la “pole position” durante la disputa de la tercera fecha del Campeonato Supersport GT Italia.

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Saliendo desde el P1, la dupla paraguayo-argentina logró sacar una importante ventaja antes de que un coche de seguridad comprimiera la grilla casi a mitad de la carrera 1.

Óscar Bittar en acción, al mando del Ferrari 296 Challenge #4 del equipo Reparto Corse Ram.
Óscar Bittar en acción, al mando del Ferrari 296 Challenge #4 del equipo Reparto Corse Ram.

Luego de que la misma se relanzara, Bittar tomó el mando del Ferrari 296 Challenge y tuvo que remontar algunas posiciones que se perdieron tras la parada en boxes.

Con un muy buen ritmo, Óscar consiguió volver a ponerse al frente del pelotón y terminó cruzando la meta en el primer puesto, logrando asi la victoria en la clasificación general de la carrera 1 del sábado.

Una postal en el Autódromo Nacional de Monza, en Italia, con Óscar Bittar y el Ferrari 296 Challenge como protagonistas.
Una postal en el Autódromo Nacional de Monza, en Italia, con Óscar Bittar y el Ferrari 296 Challenge como protagonistas.

Mañana domingo continuará la acción con la carrera 2, donde saldrá desde el P2, que lo obtuvo en la clasificación 2 de esta mañana.