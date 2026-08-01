Supersport GT-Italia: Óscar Bittar logró la “pole position” y triunfó en Monza

Al mando del Ferrari 296 Challenge, que lo comparte con el piloto argentino Pablo Benites, Óscar Bittar cumplió con su parte y se llevó la “pole position” durante la disputa de la tercera fecha del Campeonato Supersport GT Italia.

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Saliendo desde el P1, la dupla paraguayo-argentina logró sacar una importante ventaja antes de que un coche de seguridad comprimiera la grilla casi a mitad de la carrera 1.

Luego de que la misma se relanzara, Bittar tomó el mando del Ferrari 296 Challenge y tuvo que remontar algunas posiciones que se perdieron tras la parada en boxes.

Con un muy buen ritmo, Óscar consiguió volver a ponerse al frente del pelotón y terminó cruzando la meta en el primer puesto, logrando asi la victoria en la clasificación general de la carrera 1 del sábado.

Mañana domingo continuará la acción con la carrera 2, donde saldrá desde el P2, que lo obtuvo en la clasificación 2 de esta mañana.