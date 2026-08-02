4x4 Off-Road/Club Cateura: Recalde y Fretes vencen en Nueva Italia

La ciudad de Nueva Italia fue nuevamente escenario, al igual que en la tercera cita del certamen, esta vez de la quinta fecha del Campeonato Nacional Todoterreno 4x4 Off-Road, que lleva adelante el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, y en la que sobresalieron Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero), tras ser los más rápidos en la vuelta final con un tiempo de 1:17,6.

Recalde y Fretes, sobre el trazado doble que preparó la organización para esta ocasión, superaron a Luis Loris y Marcus Vogel (Nissan Patrol) por 1,9 segundos, y a Willian Ruiz Díaz y David Noguera (Mitsubishi Montero) por 2,2 segundos, luego de una apretada definición que hizo vibrar a los 1.560 amantes del 4x4 Off-Road que acudieron al circuito para ver en acción a las potentes máquinas –casi 30– que animan la modalidad.

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La competencia se desarrolló con un clima más que agradable en Nueva Italia, ya que fue de fresco a cálido entre la mañana y tarde, y la temperatura aumentó a medida que las tripulaciones cumplían con sus vueltas clasificatorias, que en total fueron dos, a la espera de lo que iba a ser la vuelta final en todas y cada una de las categorías.

Tras la misma, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la categoría TT1, 1) Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol, del Team San Jorge), 2) Darío Núñez y Arsenio Giménez (Toyota Rav4, del Team La Calaca) y 3) Hugo Molinas y Miguel Lugo (Suzuki Samurai, del Team M&G).

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En la TT2, 1) Alejandro Ibarrola y Pablo González (Suzuki Vitara, del Team AA Producciones), 2) Rubén Hahn y Rodrigo Martinetti (Suzuki Gypsy, del Team Kava Pyta) y 3) Miguel y Rubén Recalde (Suzuki Vitara, del Team Mamangá).

En la TT3, 1) Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá), 2) Willian Ruiz Díaz y David Noguera (Mitsubishi Montero, del Team WRD) y 3) Daniel Villamayor y Armando Ocampos (Toyota Hilux, del Team Toyasa).

En la TT4N, 1) Roberto Gini y Miguel Martínez (Nissan Mistral, del Team Patroncito) y 2) Luis y Adrián Espínola (Jeep CJ7, del Team Mbuyapey).

En la TT4L, 1) Ale Fleitas e Iván Cuevas (Mitsubishi Montero, del Team Emboscada), 2) Víctor Pereira y Marcelo Escobar (Jeep Wrangler, del Team Tres Hermanos) y 3) Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero, del Team Camello Py).

Y en la TT4 Extreme, 1) Luis Loris y Marcus Vogel (Nissan Patrol), 2) Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz ML, del Team Insfrán Competición) y 3) Antonio Tenkathen y Patricio Mieres (Nissan Safari, del Team Grúas Tenkathen), respectivamente.

La próxima fecha, la sexta, se llevará a cabo otra vez en la ciudad de Carapeguá –tal y como aconteciera en el inicio de la presente temporada– en la primera quincena de setiembre.