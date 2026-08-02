ABC Motor
02 de agosto de 2026 a la - 19:33

4x4 Off-Road/Club Cateura: Recalde y Fretes vencen en Nueva Italia

Vehículo todoterreno negro salta sobre un charco, levantando barro, mientras espectadores observan desde carpas de colores en el fondo.
Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero #304, del Team Mamangá) destacaron en Nueva Italia y se adjudicaron la victoria.GUSTAVO MACHADO

Edgardo Recalde y Jorge Fretes, al mando de la Mitsubishi Montero #304, del Team Mamangá, fueron los vencedores este domingo –tanto en la clasificación general como en la categoría TT3– de la quinta fecha del Campeonato Nacional Todoterreno, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, y que se disputó en Nueva Italia.

Por Derlis Santacruz

La ciudad de Nueva Italia fue nuevamente escenario, al igual que en la tercera cita del certamen, esta vez de la quinta fecha del Campeonato Nacional Todoterreno 4x4 Off-Road, que lleva adelante el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, y en la que sobresalieron Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero), tras ser los más rápidos en la vuelta final con un tiempo de 1:17,6.

Recalde y Fretes, sobre el trazado doble que preparó la organización para esta ocasión, superaron a Luis Loris y Marcus Vogel (Nissan Patrol) por 1,9 segundos, y a Willian Ruiz Díaz y David Noguera (Mitsubishi Montero) por 2,2 segundos, luego de una apretada definición que hizo vibrar a los 1.560 amantes del 4x4 Off-Road que acudieron al circuito para ver en acción a las potentes máquinas –casi 30– que animan la modalidad.

Lea más: 4x4 Off-Road/Club Cateura: Nueva Italia recibirá la quinta fecha del certamen

La competencia se desarrolló con un clima más que agradable en Nueva Italia, ya que fue de fresco a cálido entre la mañana y tarde, y la temperatura aumentó a medida que las tripulaciones cumplían con sus vueltas clasificatorias, que en total fueron dos, a la espera de lo que iba a ser la vuelta final en todas y cada una de las categorías.

Tras la misma, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la categoría TT1, 1) Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol, del Team San Jorge), 2) Darío Núñez y Arsenio Giménez (Toyota Rav4, del Team La Calaca) y 3) Hugo Molinas y Miguel Lugo (Suzuki Samurai, del Team M&G).

Vehículo del Team San Jorge genera salpicaduras al atravesar un charco en competencia off-road, con carpas azules de fondo.
Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol, del Team San Jorge) triunfaron en la TT1.

En la TT2, 1) Alejandro Ibarrola y Pablo González (Suzuki Vitara, del Team AA Producciones), 2) Rubén Hahn y Rodrigo Martinetti (Suzuki Gypsy, del Team Kava Pyta) y 3) Miguel y Rubén Recalde (Suzuki Vitara, del Team Mamangá).

Suzuki Vitara azul avanzando en terreno fangoso, levantando barro, rodeado de carpas y vegetación.
En la TT2, Alejandro Ibarrola y Pablo González (Suzuki Vitara, del Team AA Producciones) se llevaron la victoria a casa.

En la TT3, 1) Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá), 2) Willian Ruiz Díaz y David Noguera (Mitsubishi Montero, del Team WRD) y 3) Daniel Villamayor y Armando Ocampos (Toyota Hilux, del Team Toyasa).

Vehículo todoterreno levantando barro en competencia, rodeado de espectadores en un día soleado en el Club Cateura.
Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá) en acción durante una de las vueltas clasificatorias.

En la TT4N, 1) Roberto Gini y Miguel Martínez (Nissan Mistral, del Team Patroncito) y 2) Luis y Adrián Espínola (Jeep CJ7, del Team Mbuyapey).

Vehículo 4x4 ensuciado de barro salta sobre un charco, mientras espectadores de pie observan emocionados con camisetas de diversos colores.
Roberto Gini y Miguel Martínez (Nissan Mistral, del Team Patroncito) fueron los ganadores de la categoría TT4N.

En la TT4L, 1) Ale Fleitas e Iván Cuevas (Mitsubishi Montero, del Team Emboscada), 2) Víctor Pereira y Marcelo Escobar (Jeep Wrangler, del Team Tres Hermanos) y 3) Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero, del Team Camello Py).

Vehículo todoterreno salpicando barro en competiciones de automovilismo, con espectadores aplaudiendo en carpas de colores.
En la TT4L, Ale Fleitas e Iván Cuevas (Mitsubishi Montero, del Team Emboscada) fueron los mejores de la jornada.

Y en la TT4 Extreme, 1) Luis Loris y Marcus Vogel (Nissan Patrol), 2) Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz ML, del Team Insfrán Competición) y 3) Antonio Tenkathen y Patricio Mieres (Nissan Safari, del Team Grúas Tenkathen), respectivamente.

Vehículo todoterreno con inscripción 'INDEPENDENCIA' salpicando barro en carrera, carpas azules de fondo sugieren evento al aire libre.
Luis Loris, Marcus Vogel y una postal de la Nissan Patrol que compite en la categoría mayor, la TT4 Extreme.

La próxima fecha, la sexta, se llevará a cabo otra vez en la ciudad de Carapeguá –tal y como aconteciera en el inicio de la presente temporada– en la primera quincena de setiembre.