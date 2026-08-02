Motociclismo-Brasil: Valiente sube al podio empujado por la hinchada paraguaya

Fue una tarde de domingo inolvidable para el equipo Superbike Paraguay. Los tres pilotos paraguayos; Pedro Valiente, Fabrizio Almirón y Hassen David, corrieron una fecha en la que se sintieron “locales”, por la gran presencia del público paraguayo que fue a alentar hasta el Autódromo Internacional Zilmar Beux, de Cascavel, y los nuestros no defraudaron.

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Valiente logró un podio épico en la categoría GP600, en una carrera infartante hasta el final. Largó 4°, defendió la posición por varias vueltas y luego fue a la cacería del último lugar del podio. Y, a poco del final, adelantó y terminó llevándose el P3 por tan solo una décima de diferencia.

Final de fotografía en la R3

En la categoría R3, de la Yamaha bLU cRU, también Pedro protagonizó un final inolvidable. Tras estar peleando con un pelotón durante toda la carrera, sobre el final atacó y logró quedarse con el P5 en un verdadero “final de fotografía”, sacando milésimas al piloto que venía sexto. Además, fue una gran remontada porque largó 9° y mejoró cuatro puestos.

Otra gran carrera de Pedro Valiente, que sumó valiosos puntos también en este campeonato que se disputa en simultáneo con el de Moto1000GP.

Almirón, P12; y Hassen, P15

Por su parte, Fabrizio Almirón también hizo una gran carrera en Cascavel. En la “superpole” quedó en el P12, siendo esta su mejor posición en el historial de la competencia. En la carrera final del domingo finalizó en el P12 luego una durísima batalla con otros pilotos. Para Almirón, esta fecha fue un claro reflejo de la evolución de su manejo que viene creciendo carrera a carrera.

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Con relación a Hassen David, el mismo culminó en el P16, mejorando puestos respecto a su lugar de clasificación y sumó su primer punto dentro del certamen.

Los tres pilotos del equipo Superbike Paraguay coincidieron en que el público cumplió un papel determinante a la hora de empujar. Ver banderas y camisetas albirrojas fue un impulso para lograr estos grandes resultados en Cascavel.

Sin mucho tiempo de descanso, Valiente, Almirón y David ya ponen la mira en la próxima fecha, que se llevará a cabo en menos de 3 semanas, en el mítico circuito de Interlagos, en Sao Paulo, Brasil.