WRC Rally del Paraguay: La segunda edición contará con 60 máquinas en carrera

Al mediodía de este lunes, a través de los canales oficiales, la organización del WRC Rally del Paraguay dio a conocer el listado final de inscriptos para lo que será la segunda edición de la cita mundialista que se llevará a cabo en el departamento de Itapúa, del 27 al 30 de este mes, y que corresponderá a la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

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“El Mejor Rally del Mundo” tendrá este año en línea de partida un total de 60 tripulaciones (superando la cantidad a la que se llegó en la edición de 2025: 48; como así también, en la cantidad de PE y kilometrajes cronometrados, batiendo los récords). De esta manera, haciendo un breve repaso por la nómina de anotados, 21 países estarán siendo representados en el “Rally de Tierra Roja” esta temporada, y entre los equipos participantes, 29 son locales y 31 del exterior.

Para esta ocasión, se confirmó la presencia de 10 autos de la categoría principal, la de los Rally1, con los tres equipos oficiales; Toyota Gazoo Racing, con el galés Elfyn Evans –líder del certamen ecuménico–, el finlandés Sami Pajari, el japónes Takamoto Katsuta, el sueco Oliver Solberg y el francés Sébastien Ogier; Hyundai Motorsport, con el francés Adrien Fourmaux, el belga Thierry Neuville y el neozalandés Hayden Paddon; y M-Sport Ford, con los irlandeses Joshua McErlean y Jon Armstrong, respectivamente.

Nuestro país tendrá en competencia, llevando la bandera de Paraguay en los laterales de sus respectivos autos, a Fau Zaldívar, Diego Domínguez Bejarano, Andrea Lafarja, Alejandro Galanti, Migue Zaldívar, Gustavo Saba, Fabrizio Galanti, Augusto Bestard, Miguel Ortega, Miki Zaldívar, Franco Pappalardo, Sebastián Barchini, Eugen Gotze, Matías Domínguez, Miguel Ángel García, César Pedotti, Mauri y Sebastián González, Francisco “Pachi” Delgado y Blas Zapag, entre los autos Rally2.

Entre los Rally4, lo tendremos a Iván Wasmosy, Gabriel Duarte, Arturo Ortiz, Manuel Irala, Fabián Herrera, Héctor González, Martín Tomas, Miguel Franco y Raúl Zsarán, respectivamente.

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El WRC Rally del Paraguay 2026, previsto para el 27, 28, 29 y 30 de este mes, tendrá a los mejores exponentes de los distintos continentes (América, Europa, Asia y Oceanía), confirmando de esta forma a nuestro país como una sede de gran interés global.