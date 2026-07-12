WRC-Paraguay: “Rally Weekend” afina plan operativo y de seguridad

El WRC Rally del Paraguay ingresó oficialmente en su recta final. Con la mira puesta en la segunda edición del evento, que será válido en esta ocasión por la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), este fin de semana se llevó a cabo el “Rally Weekend” en el Salón Medallistas del Comité Olímpico Paraguayo (COP). Este espacio sirvió, tal y como aconteciera el año pasado en la previa del debut mundialista, para consolidar el trabajo articulado entre el comité organizador, las autoridades nacionales y el cuerpo de voluntarios, de cara a la competencia que se realizará del 27 al 30 de agosto en el departamento de Itapúa.

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Alianza estratégica con las fuerzas vivas

La jornada de apertura del viernes, apuntó a la planificación operativa y legal. Encabezada por César Marsal, CEO del WRC Rally del Paraguay, junto a autoridades del Gobierno y del Comité Olímpico Paraguayo, la reunión convocó a los mandos claves de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Patrulla Caminera, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud.

Cada institución presentó su plan de acción para cubrir áreas críticas como el control de tránsito, la seguridad en los tramos, la asistencia sanitaria y la respuesta rápida ante emergencias. Como complemento técnico, los equipos operativos participaron en una capacitación teórica sobre conducción 4×4, una herramienta clave para el desplazamiento en las zonas de carrera.

El turno de los guardarrallies

El sábado, estuvo dedicado por completo al factor humano y civil de la organización: los guardarrallies. Cientos de voluntarios recibieron instrucción detallada sobre el rol logístico y de seguridad que desempeñarán en las rutas.

Los módulos de formación abarcaron desde la gestión de público en zonas críticas y el control en las largadas y llegadas, hasta el manejo de sistemas de comunicación radial, primeros auxilios y la activación de protocolos de bandera roja. El bloque motivacional estuvo a cargo de los pilotos mundialistas paraguayos Diego Domínguez y Ale Galanti, quienes compartieron su experiencia en el WRC y recordaron a los voluntarios que la seguridad de las tripulaciones y de los aficionados depende directamente de su labor.

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Impacto global

El cierre de estas jornadas ratifica el compromiso del país para cumplir con las exigencias de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Se proyecta que el WRC Rally del Paraguay generará un impacto económico superior a los 200 millones de dólares, atraerá a más de 400.000 espectadores en la región sur y posicionará la marca país en más de 100 países a través de las transmisiones oficiales.