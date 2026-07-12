ABC Motor
12 de julio de 2026 a la - 17:31

WRC-Paraguay: “Rally Weekend” afina plan operativo y de seguridad

Cada vez falta menos para la segunda edición del WRC Rally del Paraguay. Autoridades de todos los estamentos compartieron un importantísimo evento en el cual se ultimaron todos y cada uno de los detalles para lo que será la cita mundialista.
Cada vez falta menos para la segunda edición del WRC Rally del Paraguay. Autoridades de todos los estamentos compartieron un importantísimo evento en el cual se ultimaron todos y cada uno de los detalles para lo que será la cita mundialista.WRC Rally del Paraguay

El “Rally Weekend” cerró el fin de semana dos intensas jornadas de coordinación y capacitación en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), de cara a la segunda edición del WRC Rally del Paraguay. El evento unificó las estrategias de las fuerzas públicas y formó a cientos de guardarrallies para garantizar el éxito de la competencia que se disputará el próximo mes de agosto.

Por Derlis Santacruz

El WRC Rally del Paraguay ingresó oficialmente en su recta final. Con la mira puesta en la segunda edición del evento, que será válido en esta ocasión por la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), este fin de semana se llevó a cabo el “Rally Weekend” en el Salón Medallistas del Comité Olímpico Paraguayo (COP). Este espacio sirvió, tal y como aconteciera el año pasado en la previa del debut mundialista, para consolidar el trabajo articulado entre el comité organizador, las autoridades nacionales y el cuerpo de voluntarios, de cara a la competencia que se realizará del 27 al 30 de agosto en el departamento de Itapúa.

Lea más: WRC-Paraguay: Cuenta regresiva para la 2ª edición del “Mejor Rally del Mundo”

Alianza estratégica con las fuerzas vivas

La jornada de apertura del viernes, apuntó a la planificación operativa y legal. Encabezada por César Marsal, CEO del WRC Rally del Paraguay, junto a autoridades del Gobierno y del Comité Olímpico Paraguayo, la reunión convocó a los mandos claves de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Patrulla Caminera, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud.

Integrantes del comité organizador local y de las fuerzas vivas tras la primera jornada del "Rally Weekend".
Integrantes del comité organizador local y de las fuerzas vivas tras la primera jornada del "Rally Weekend".

Cada institución presentó su plan de acción para cubrir áreas críticas como el control de tránsito, la seguridad en los tramos, la asistencia sanitaria y la respuesta rápida ante emergencias. Como complemento técnico, los equipos operativos participaron en una capacitación teórica sobre conducción 4×4, una herramienta clave para el desplazamiento en las zonas de carrera.

El turno de los guardarrallies

El sábado, estuvo dedicado por completo al factor humano y civil de la organización: los guardarrallies. Cientos de voluntarios recibieron instrucción detallada sobre el rol logístico y de seguridad que desempeñarán en las rutas.

Diferentes tipos de materiales fueron proporcionados por el comité organizador local a todos aquellos que formaron parte del "Rally Weekend", además de diplomas nominados a cada participante.
Diferentes tipos de materiales fueron proporcionados por el comité organizador local a todos aquellos que formaron parte del "Rally Weekend", además de diplomas nominados a cada participante.

Los módulos de formación abarcaron desde la gestión de público en zonas críticas y el control en las largadas y llegadas, hasta el manejo de sistemas de comunicación radial, primeros auxilios y la activación de protocolos de bandera roja. El bloque motivacional estuvo a cargo de los pilotos mundialistas paraguayos Diego Domínguez y Ale Galanti, quienes compartieron su experiencia en el WRC y recordaron a los voluntarios que la seguridad de las tripulaciones y de los aficionados depende directamente de su labor.

De izquierda a derecha: Alejandro Galanti, César Marsal y Diego Domínguez Bejarano.
De izquierda a derecha: Alejandro Galanti, César Marsal y Diego Domínguez Bejarano.

Impacto global

El cierre de estas jornadas ratifica el compromiso del país para cumplir con las exigencias de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Se proyecta que el WRC Rally del Paraguay generará un impacto económico superior a los 200 millones de dólares, atraerá a más de 400.000 espectadores en la región sur y posicionará la marca país en más de 100 países a través de las transmisiones oficiales.