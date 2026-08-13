Karting-KCP: Presentan el torneo Clausura que iniciará este sábado en Ñu Guasu

Durante la mencionada presentación, que contó con la presencia de directivos del club, destacados pilotos, representantes de las marcas patrocinadoras y miembros de la prensa deportiva, se detalló el calendario oficial del torneo Clausura, correspondiente al Campeonato Nacional de Karting 2026 organizado por el KCP, el cual constará de cuatro fechas, las que definirán a los monarcas de la segunda mitad del año que desde ya, genera grandes expectativas.

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Así, la primera fecha del certamen se celebrará este sábado 15 de agosto, a partir de las 9:25, en Ñu Guasu; la segunda, el sábado 5 de septiembre; la tercera, el sábado 3 de octubre; y la cuarta y última, el sábado 14 de noviembre, respectivamente.

Igualmente en dicho lanzamiento, se hizo propicia la ocasión para brindar un emotivo reconocimiento a los flamantes campeones del torneo Apertura 2026, quienes recibieron sus respectivos galardones tras una primera mitad de año altamente competitiva.

Las expectativas para el arranque de este nuevo torneo son máximas, previéndose una gran cantidad de máquinas en pista y un altísimo nivel competitivo. La acción oficial comenzará este mismo sábado, con la disputa de la primera carrera, sobre la pista #4, en el emblemático Kartódromo del Parque de la Velocidad.

Según el programa oficial de la competencia, toda la actividad estará comenzando a las 9:25, con la primera serie de carreras. Por la mañana, competirán los pilotos de las categorías Cadete, Semillero y Rotax Micro Max. El bloque matutino está previsto que culmine a las 12:45, con la premiación.

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Posteriormente, desde las 14:45, se pondrá en marcha la jornada vespertina, con las categorías Fórmula Mundial, F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max. La fecha tendrá su cierre a las 18:15, con la premiación final.

Cada categoría disputará tres series de carreras, siendo la serie final la que definirá al ganador de la jornada en todas y cada una de las categorías habilitadas.