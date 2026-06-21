Karting: Fuertes emociones doblegan al frío en la doble jornada de Ñu Guasu

El Torneo Apertura 2026 del Campeonato Nacional de Karting, organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP), llegó a su fin este fin de semana con la disputa de la tercera y cuarta fecha del calendario en una apasionante doble jornada que se llevó a cabo en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

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Tanto el sábado como el domingo, las jornadas estuvieron marcadas por un clima de frío a fresco y un sol pleno, con más de 60 pilotos en línea de partida. A pesar de las bajas temperaturas, el público vibró con carreras sumamente reñidas, sobrepasos al límite y definiciones electrizantes que mantuvieron el suspenso hasta la bandera a cuadros.

En consecuencia, el sábado, los ganadores de la tercera fecha fueron los siguientes: En la categoría Semillero, Ignacio Maune; en Cadete, Tiago González; en Rotax Micro Max, Tony Pugliesi; en Fórmula Mundial, Mauricio Nielsen; en F4, Marcos Balmori; en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano y en Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego.

Las demás posiciones quedaron de la siguiente forma:

En Semillero, 1) Ignacio Maune, 2) Leo Noguera, 3) Tadeo Martin, 4) Rafael Robertti, 5) Bruno Benítez, 6) Enzo Abbate, 7) Tiago Chiriani y 8) Chicho Galeano.

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En Cadete, 1) Tiago González, 2) Gino Chirani, 3) Alban Mussi, 4) Giulietta Scavonne, 5) Ferrán Mendoza, 6) Fabrizio Barchini, 7) Santino Mancuello, 8) Gustavo Becker y 9) Renato Campos.

En Rotax Micro Max, 1) Tony Pugliesi, 2) Ignacio Ayala, 3) Alejo García, 4) Ale Maune y 5) Emilio Duarte.

En Fórmula Mundial, 1) Mauricio Nielsen, 2) Sebastián Solalinde y 3) Benjamín Martínez.

En F4, 1) Marcos Balmori, 2) Fátima Terra y 3) Blas Llano (h).

En Rotax Junior Max, 1) Sebastián Galeano, 2) Francisco Xavier Ojeda y 3) Valeria Mindikovsky.

Y en Rotax Senior Max, 1) Alejandro Samaniego, 2) Ignacio Wasmosy y 3) Santino Espineda.

El domingo, que tuvo el atractivo especial de coincidir con las celebraciones por el Día del Padre –coronando un fin de semana ideal con los padres tuercas– los vencedores de la cuarta y última fecha fueron: En Semillero, Ignacio Maune; en Cadete, Tiago González; en Rotax Micro Max, Tony Pugliesi; en Fórmula Mundial, Max Pedrozo; en F4, Blas Llano (h); en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano y en Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego.

Las demás posiciones quedaron así:

En Semillero, 1) Ignacio Maune, 2) Chicho Galeano, 3) Leo Noguera, 4) Rafael Robertti, 5) Tiago Chiriani, 6) Bruno Benítez, 7) Tadeo Martin y 8) Enzo Abbate.

En Cadete, 1) Tiago González, 2) Alban Mussi, 3) Gino Chiriani, 4) Santino Mancuello, 5) Ferrán Mendoza, 6) Giulietta Scavonne, 7) Gustavo Becker y 8) Fabrizio Barchini.

En Rotax Micro Max, 1) Tony Pugliesi, 2) Alejo García, 3) Ale Maune, 4) Emilio Duarte y 5) Ignacio Ayala.

En Fórmula Mundial, 1) Max Pedrozo, 2) Juan Martín Torres y 3) Sebastián Solalinde.

En F4, 1) Blas Llano (h), 2) Juan Carlos Mendieta y 3) Fátima Terra.

En Rotax Junior Max, 1) Sebastián Galeano, 2) Gustavo Giubi (h) y 3) Francisco Xavier Ojeda.

Y en Rotax Senior Max, 1) Alejandro Samaniego, 2) Santino Espineda y 3) Sebastián Saba, respectivamente.

De esta manera, el Karting Club Paraguayo (KCP) cerró con rotundo éxito el Torneo Apertura 2026 del Campeonato Nacional de Karting. El Torneo Clausura arrancará con la primera fecha que se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto próximos.