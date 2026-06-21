ABC Motor
21 de junio de 2026 a la - 22:22

Karting: Fuertes emociones doblegan al frío en la doble jornada de Ñu Guasu

Fin de semana vibrante con doble jornada y banderas combinadas: a cuadros y de la albirroja. Tony Pugliesi (13) e Ignacio Ayala, de la categoría Rotax Micro Max.
Fin de semana vibrante con doble jornada y banderas combinadas: a cuadros y de la albirroja. Tony Pugliesi (13) e Ignacio Ayala, de la categoría Rotax Micro Max.NERY SANABRIA Nery Sanabria / Fotomotor

El Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, fue escenario de una intensa doble jornada en el cierre del Torneo Apertura 2026 del Campeonato Nacional de Karting. A pesar de las bajas temperaturas, las fuertes emociones en pista hicieron que el fin de semana fuera inolvidable.

Por Derlis Santacruz

El Torneo Apertura 2026 del Campeonato Nacional de Karting, organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP), llegó a su fin este fin de semana con la disputa de la tercera y cuarta fecha del calendario en una apasionante doble jornada que se llevó a cabo en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

Lea más: Karting: Doble jornada en Ñu Guasu cerrará el Torneo Apertura 2026

Protagonistas de la mañana. Pilotos de las categorías Semillero, Cadete, Rotax Micro Max y Fórmula Mundial.
Protagonistas de la mañana. Pilotos de las categorías Semillero, Cadete, Rotax Micro Max y Fórmula Mundial.

Tanto el sábado como el domingo, las jornadas estuvieron marcadas por un clima de frío a fresco y un sol pleno, con más de 60 pilotos en línea de partida. A pesar de las bajas temperaturas, el público vibró con carreras sumamente reñidas, sobrepasos al límite y definiciones electrizantes que mantuvieron el suspenso hasta la bandera a cuadros.

Los del turno tarde. Pilotos de las categorías F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max.
Los del turno tarde. Pilotos de las categorías F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max.

En consecuencia, el sábado, los ganadores de la tercera fecha fueron los siguientes: En la categoría Semillero, Ignacio Maune; en Cadete, Tiago González; en Rotax Micro Max, Tony Pugliesi; en Fórmula Mundial, Mauricio Nielsen; en F4, Marcos Balmori; en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano y en Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego.

Ignacio "Kiki" Maune dominó la categoría Semillero en ambos días.
Ignacio "Kiki" Maune dominó la categoría Semillero en ambos días.

Las demás posiciones quedaron de la siguiente forma:

Los pilotos de la categoría Semillero durante la premiación.
Los pilotos de la categoría Semillero durante la premiación.

En Semillero, 1) Ignacio Maune, 2) Leo Noguera, 3) Tadeo Martin, 4) Rafael Robertti, 5) Bruno Benítez, 6) Enzo Abbate, 7) Tiago Chiriani y 8) Chicho Galeano.

Tiago González comandó todas las acciones en la categoría Cadete.
Tiago González comandó todas las acciones en la categoría Cadete.

En Cadete, 1) Tiago González, 2) Gino Chirani, 3) Alban Mussi, 4) Giulietta Scavonne, 5) Ferrán Mendoza, 6) Fabrizio Barchini, 7) Santino Mancuello, 8) Gustavo Becker y 9) Renato Campos.

Festejo en el podio de la categoría Cadete.
Festejo en el podio de la categoría Cadete.
Bandera a cuadros para el vencedor absoluto de la categoría Rotax Micro Max, Tony Pugliesi.
Bandera a cuadros para el vencedor absoluto de la categoría Rotax Micro Max, Tony Pugliesi.

En Rotax Micro Max, 1) Tony Pugliesi, 2) Ignacio Ayala, 3) Alejo García, 4) Ale Maune y 5) Emilio Duarte.

Podio de la Rotax Micro Max.
Podio de la Rotax Micro Max.
Mauricio Nielsen sobresalió el sábado en la categoría Fórmula Mundial.
Mauricio Nielsen sobresalió el sábado en la categoría Fórmula Mundial.

En Fórmula Mundial, 1) Mauricio Nielsen, 2) Sebastián Solalinde y 3) Benjamín Martínez.

Podio de la categoría Fórmula Mundial.
Podio de la categoría Fórmula Mundial.
Marcos Balmori (9) durante una de las carreras de la categoría F4 que lideró el sábado.
Marcos Balmori (9) durante una de las carreras de la categoría F4 que lideró el sábado.

En F4, 1) Marcos Balmori, 2) Fátima Terra y 3) Blas Llano (h).

Podio de la categoría F4.
Podio de la categoría F4.
Sebastián Galeano hizo un doblete ganando las dos fechas su categoría, la Rotax Junior Max.
Sebastián Galeano hizo un doblete ganando las dos fechas su categoría, la Rotax Junior Max.

En Rotax Junior Max, 1) Sebastián Galeano, 2) Francisco Xavier Ojeda y 3) Valeria Mindikovsky.

Podio del sábado en la categoría Rotax Junior Max.
Podio del sábado en la categoría Rotax Junior Max.
Gran trabajo nuevamente de Alejandro Samaniego (46) que triunfó en la categoría Rotax Senior Max en las dos fechas.
Gran trabajo nuevamente de Alejandro Samaniego (46) que triunfó en la categoría Rotax Senior Max en las dos fechas.

Y en Rotax Senior Max, 1) Alejandro Samaniego, 2) Ignacio Wasmosy y 3) Santino Espineda.

Podio del sábado en la categoría Rotax Senior Max.
Podio del sábado en la categoría Rotax Senior Max.

El domingo, que tuvo el atractivo especial de coincidir con las celebraciones por el Día del Padre –coronando un fin de semana ideal con los padres tuercas– los vencedores de la cuarta y última fecha fueron: En Semillero, Ignacio Maune; en Cadete, Tiago González; en Rotax Micro Max, Tony Pugliesi; en Fórmula Mundial, Max Pedrozo; en F4, Blas Llano (h); en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano y en Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego.

Representación femenina en el karting nacional.
Representación femenina en el karting nacional.

Las demás posiciones quedaron así:

En Semillero, 1) Ignacio Maune, 2) Chicho Galeano, 3) Leo Noguera, 4) Rafael Robertti, 5) Tiago Chiriani, 6) Bruno Benítez, 7) Tadeo Martin y 8) Enzo Abbate.

Emocionantes carreras se vivieron en la categoría Semillero. Ignacio "Kiki" Maune (12) fue el mejor durante el fin de semana.
Emocionantes carreras se vivieron en la categoría Semillero. Ignacio "Kiki" Maune (12) fue el mejor durante el fin de semana.

En Cadete, 1) Tiago González, 2) Alban Mussi, 3) Gino Chiriani, 4) Santino Mancuello, 5) Ferrán Mendoza, 6) Giulietta Scavonne, 7) Gustavo Becker y 8) Fabrizio Barchini.

Imagen que corresponde al día domingo, en el que Tiago González fue el más rápido en la categoría Cadete.
Imagen que corresponde al día domingo, en el que Tiago González fue el más rápido en la categoría Cadete.

En Rotax Micro Max, 1) Tony Pugliesi, 2) Alejo García, 3) Ale Maune, 4) Emilio Duarte y 5) Ignacio Ayala.

La Rotax Micro Max tampoco se quedó atrás. Ofreció igualmente un gran espectaculo el domingo, día en el que Tony Pugliesi fue el ganador completando también un doblete.
La Rotax Micro Max tampoco se quedó atrás. Ofreció igualmente un gran espectaculo el domingo, día en el que Tony Pugliesi fue el ganador completando también un doblete.

En Fórmula Mundial, 1) Max Pedrozo, 2) Juan Martín Torres y 3) Sebastián Solalinde.

Victoria en la F4 de Max Pedrozo en la cuarta y última fecha del Torneo Apertura 2026 del Campeonato Nacional de Karting.
Victoria en la F4 de Max Pedrozo en la cuarta y última fecha del Torneo Apertura 2026 del Campeonato Nacional de Karting.

En F4, 1) Blas Llano (h), 2) Juan Carlos Mendieta y 3) Fátima Terra.

Blas Llano (h) se adjudicó la victoria del domingo en Fórmula Mundial.
Blas Llano (h) se adjudicó la victoria del domingo en Fórmula Mundial.

En Rotax Junior Max, 1) Sebastián Galeano, 2) Gustavo Giubi (h) y 3) Francisco Xavier Ojeda.

Sebastián Galeano (1), campeón vigente de la categoría Rotax Junior Max, sigue cosechando logros.
Sebastián Galeano (1), campeón vigente de la categoría Rotax Junior Max, sigue cosechando logros.

Y en Rotax Senior Max, 1) Alejandro Samaniego, 2) Santino Espineda y 3) Sebastián Saba, respectivamente.

Una postal de la categoría Rotax Senior Max, en la que Alejandro Samaniego volvió a vencer el domingo.
Una postal de la categoría Rotax Senior Max, en la que Alejandro Samaniego volvió a vencer el domingo.

De esta manera, el Karting Club Paraguayo (KCP) cerró con rotundo éxito el Torneo Apertura 2026 del Campeonato Nacional de Karting. El Torneo Clausura arrancará con la primera fecha que se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto próximos.