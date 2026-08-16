Karting: Récord histórico de participación en el arranque del torneo Clausura

El clima se asoció a la fiesta motor con un día espléndido que dejó la pista en óptimas condiciones y con un elevado nivel de grip. Este escenario permitió a los pilotos exigirse al máximo, regalando carreras sumamente disputadas, sobrepasos al límite y definiciones infartantes que se resolvieron recién en los últimos metros de la línea de meta.

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Una multitud de aficionados y familias se dio cita en las gradas del trazado de Luque, disfrutando de un fin de semana cargado de mucha adrenalina y grandes emociones. Con este ideal arranque, el torneo Clausura 2026 promete uno de los cierres de temporada más competitivos y concurridos de los últimos años.

Tras la bandera a cuadros, los ganadores fueron los siguientes: En la categoría Semillero, Tiago Chiriani; en Cadete, Tiago González; en Rotax Micro Max, Nelson Segovia; en Fórmula Mundial, Max Pedrozo; en F4, Juan Carlos Mendieta; en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano; y en Rotax Senior Max, Alberto Benítez Bejarano.

Categoría x categoría

Semillero

Esta categoría reunió en total a 7 pilotos en línea de partida. Aquí la victoria de la fecha fue de punta a punta para Tiago Chiriani, quien desde el inicio mismo de la carrera tomó la punta y no la soltó más hasta el final. Posiciones finales: 1) Tiago Chiriani, 2) Leo Noguera, 3) Ignacio Maune, 4) Rafael Robertti, 5) Enzo Abbate, 6) Tadeo Martin y 7) “Chicho” Galeano.

Cadete

La categoría puso en esta ocasión a 8 pilotos en pista. El triunfo de la fecha quedó en manos de Tiago González, quien desde la primera tanda y hasta el final no tuvo problemas para dominar y concretar una gran victoria. Posiciones finales: 1) Tiago González, 2) Ferrán Mendoza, 3) Alban Mussi, 4) Gino Chiriani, 5) Santino Mancuello, 6) Fabrizio Barchini, 7) Gustavo Becker y 8) Renato Campos.

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Rotax Micro Max

Sin dudas fue una categoría muy emocionante de principio a fin. En total estuvieron 7 pilotos en carrera y la lucha estuvo centrada entre Tony Pugliesi y Nelson Segovia, quienes dieron pelea hasta el último metro de carrera. Finalmente “la pulseada” la ganó Nelson Segovia, quien de esta forma se acreditó la victoria. Posiciones finales: 1) Nelson Segovia, 2) Tony Pugliesi, 3) Ignacio Ayala, 4) Bruno Zaldívar, 5) Ale Maune, 5) Emilio Duarte y 6) Alejo García.

Fórmula Mundial

La categoría tuvo en competencia a un total de 10 pilotos. La victoria correspondió a Max Pedrozo, quien marcó un nivel muy alto desde el inicio, imponiéndose en todas las series para quedarse con el triunfo de la fecha. Posiciones finales: 1) Max Pedrozo, 2) Gonzalo Barrios Carpinelli y 3) Sebastián Solalinde.

F4

Fue la categoría más numerosa de la jornada, con un total de 18 pilotos en pista, y también la que desató mayores emociones a lo largo de las tres series. La victoria quedó en manos de Juan Carlos Mendieta, tras una reñida pelea con los demás y muy competitivos pilotos de la categoría. Punto alto para la dama Gabrielli Silveira, quien completó una destacada jornada y se adjudicó el último escalón del podio. Posiciones finales: 1) Juan Carlos Mendieta, 2) Marcos Balmori y 3) Gabrielli Silveira.

Rotax Junior Max

Esta categoría congregó a 8 pilotos en la ocasión, sobresaliendo la figura del actual campeón, Sebastián Galeano, quien sacó a relucir toda su experiencia y ritmo para llevarse de punta a punta un nuevo triunfo, imponiéndose en todas las series de la jornada. Posiciones finales: 1) Sebastián Galeano, 2) Sebastián Wasmosy y 3) Gustavo Giubi.

Rotax Senior Max

La categoría más rápida del certamen reunió a un total de 11 pilotos en la grilla de partida. Fueron tres series sumamente competitivas y con definiciones muy reñidas. La última serie resultó para el infarto, marcada por una lucha rueda a rueda entre Alejandro Samaniego y Alberto Benítez Bejarano que se extendió hasta el último metro de carrera. En la línea de meta cruzó primero Alejandro Samaniego; sin embargo, posterior a la revisión, recibió un recargo de posición por una maniobra sobre Benítez Bejarano. Así las cosas, la victoria quedó en manos de Alberto Benítez Bejarano, un triunfo tan importante como estratégico en función del campeonato. Posiciones finales: 1) Alberto BenÍtez Bejarano, 2) Alejandro Samaniego y 3) Santino Espineda.

La próxima fecha, la segunda del torneo Clausura 2026 (y la sexta jornada de la presente temporada del Campeonato Nacional de Karting), se llevará a cabo el 5 de septiembre, en este mismo escenario.