Lewis Hamilton regresa de vacaciones en su “mejor forma”

El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, que a los 41 años es también un exitoso empresario en la moda y el ocio, se encuentra en la pelea por ganar una octava corona mundial.

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Luego de una primera temporada catastrófica en Ferrari, la superestrella del automovilismo vive un renacimiento con la escudería italiana: es segundo en la general del Mundial, a 50 puntos de Kimi Antonelli. El prodigio italiano, su sustituto en Mercedes, cumplirá 20 años el martes.

“Nunca he tenido unas vacaciones de verano así en todos los campeonatos del mundo” disputados, contó Hamilton a los periodistas en la víspera de la reanudación de la temporada de F1 en los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, a orillas del mar del Norte.

El piloto, que según la prensa rosa mantiene una relación con Kim Kardashian, confesó con su voz suave que normalmente aprovechaba la pausa estival de la F1 para “ir de fiesta y hacer otras cosas”.

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Pero este año “aproveché la oportunidad para subir el listón y entrenarme durante tres semanas” , apuntó. Tanto que “nunca había estado tan en forma al volver de las vacaciones de verano en 20 años” , aseguró, a modo de advertencia para todos sus rivales que tienen diez, quince, veinte años menos.