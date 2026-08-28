“No sé si perdí un poco de concentración”, el descargo del campeón del mundo y ganador del primer Rally del Paraguay

Sébastien Ogier fue el primer ganador del Rally del Paraguay, pero el campeón del mundo no revalidará la victoria por retiro en la segunda edición del certamen. El francés abandonó en la tercera prueba especial de la Etapa 1 a causa de problemas mecánicos en el Toyota GR Yaris Rally1. El piloto sufrió inconvenientes desde el comienzo de la carrera.

Lea más: Rally del Paraguay en vivo: Elfyn Evans es el nuevo líder en Itapúa

Ogier pasó del llantazo en la SS1 a un problema electrónico en el volante y un daño en la suspensión delantera izquierda en la SS2. “Empezamos el rally con un buen ritmo, pero lamentablemente sufrimos una serie de problemas. En el SS1 tuvimos un pinchazo al aterrizar un salto en una recta, luego empezamos la segunda etapa con un problema electrónico en el volante”, contó en X.

¿Qué generó el abandono de Sébastien Ogier en el Rally del Paraguay?

Ogier, nueve veces campeón del Mundial de Rally, compartiendo la histórica cifra con Sébastien Loeb, considera que “perdió la concentración” en una curva a la derecha. “No sé si perdí un poco de concentración, pero al principio de la etapa entré un poco demasiado rápido en una curva a la derecha sobre una cresta, golpeé el terraplén y dañé la suspensión delantera izquierda”, añadió.

Ogier logró reparar el daño, pero solo pudo avanzar doce kilómetros en la SS3, en los 33,88 de Yerbateras, hasta que el auto de Toyota Gazoo Racing no pudo continuar. “Intentamos continuar después de algunas reparaciones, pero solo duró 12 km en el SS3 y fue el fin para hoy. Intentaremos encontrar la motivación para mañana y disfrutar lo máximo posible”, cerró en la red social.