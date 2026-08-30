Miki Zaldívar ganó la Masters Cup del Rally del Paraguay 2026

Miki Zaldívar fue el ganador de la Masters Cup en el Rally del Paraguay 2026. El paraguayo, navegado por Juan José Sánchez en el Skoda Fabia RS Rally2, ganó la categoría con una ventaja de 3 minutos y 26 segundos sobre el mexicano Miguel Granados, quien con otro Skoda Fabia RS Rally2 junto al español Marc Martí, finalizó segundo.

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Además de Zaldívar, padre de Fau y Migue, quienes fueron 15° y 13° respectivamente en la general de la carrera, Andrea Lafarja y César Pedotti fueron los otros compatriotas que compitieron en la categoría: la piloto del Toyota GR Yaris Rally2 culminó en el podio a 16 minutos y 39 segundos, mientras que el piloto del Volskwagen Polo GTI Rally2 termino quinto a 39:56.