ABC Motor
30 de agosto de 2026 a la - 19:19

Pajari y la victoria en el Rally del Paraguay: “La clave fue...”

El finlandés Sami Pajari en la Costanera de Encarnación al finalizar el Rally del Paraguay 2026.
El finlandés Sami Pajari en la Costanera de Encarnación al finalizar el Rally del Paraguay 2026.Fernando Romero, ABC Color

Sami Pajari ganó el Rally del Paraguay 2026. El finlandés lideró la carrera desde la SS7.

Por ABC Color

Sami Pajari es el vencedor de la segunda edición del Rally del Paraguay. El finlandés ganó la undécima fecha de la temporada y recortó las diferencias con Elfyn Evans en la clasificación de pilotos del Mundial de Rally 2026. Pero además, el piloto de Toyota Gazoo Racing es el primero en la historia del certamen en ganar tres carreras consecutivas.

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Pajari, quien logró la victoria en Estonia y en Finlandia antes del triunfo en la tierra roja del Departamento de Itapúa, lideró la competencia desde la prueba especial 7. A bordo del Toyota GR Yaris Rally1, navegado por su compatriota Marko Salimen, el joven piloto de 24 años destacó que la clave “del éxito” fue “construir un coche tan fiable”.

“Construir un coche tan fiable es la clave del éxito. Es un momento muy feliz”, manifestó Pajari en el podio durante la ceremonia de premiación en la Costanera de Encarnación con el Río Paraná de fondo. “Muchas gracias al equipo una vez más. No fue un rally fácil, no fue fácil para los pilotos, pero, sin embargo, no fue fácil para el equipo”, añadió.

Los finlandeses Sami Pajari y Marko Salminen (c) festejan el triunfo en el Rally del Paraguay 2026.
Los finlandeses Sami Pajari y Marko Salminen (c) festejan el triunfo en el Rally del Paraguay 2026.

Sami Pajari, a 20 puntos del líder en el Mundial de Rally

Con la victoria en el Rally del Paraguay, Pajari redujo las diferencias con Elfyn Evans en la tabla de posiciones de pilotos del Mundial de Rally 2026: el finlandés, que comenzó la carrera a 30 puntos, sumó 25 unidades, llego a 196 unidades y quedó a 20 de la cima cuando restan 3 fechas para finalizar el año (Chile, Cerdeña y Arabia Saudita).