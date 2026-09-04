Karting-KCP: Vuelven las emociones a Ñu Guasu para la 2ª fecha del Clausura

Para esta emocionante cita, organizada por el Karting Club Paraguayo (KCP), los pilotos se medirán en el desafiante circuito con la variante de pista #3, un trazado que promete exigir al máximo la destreza de cada competidor en la búsqueda de la victoria y los puntos vitales en el camino hacia el título.

Lea más: Karting: Récord histórico de participación en el arranque del torneo Clausura

Cronograma oficial de la competencia

Como es habitual dentro del certamen, la jornada de competencia estará estrictamente dividida en dos grandes bloques horarios para garantizar el orden y el espectáculo fluido a lo largo del día:

Bloque Matutino (Mañana)

Las acciones sobre el asfalto arrancarán bien temprano.

Categorías: Fórmula Mundial, Rotax Micro Max, Cadete y Semillero.

Horario: De 9:20 a 13:05.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bloque Vespertino (Tarde)

Tras un breve receso, la emoción continuará con las categorías de mayor potencia:

F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max.

Horario: De 14:40 a 18:00.

La invitación queda hecha para todos los amantes del deporte motor que deseen vivir una jornada a puro vértigo, velocidad y adrenalina en el corazón de Ñu Guasu.