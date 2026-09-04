ABC Motor
04 de septiembre de 2026 a la - 19:12

Karting-KCP: Vuelven las emociones a Ñu Guasu para la 2ª fecha del Clausura

Juan Carlos Mendieta (#67) sobresalió y fue el vencedor de la F4 en el arranque del torneo Clausura.
Juan Carlos Mendieta (#67) sobresalió y fue el vencedor de la F4 en el arranque del torneo Clausura.NERY SANABRIA

El rugir de los motores del semillero del automovilismo nacional vuelve a adueñarse del Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, donde este sábado se disputará la 2ª fecha del torneo Clausura del Campeonato Nacional de Karting.

Por Derlis Santacruz

Para esta emocionante cita, organizada por el Karting Club Paraguayo (KCP), los pilotos se medirán en el desafiante circuito con la variante de pista #3, un trazado que promete exigir al máximo la destreza de cada competidor en la búsqueda de la victoria y los puntos vitales en el camino hacia el título.

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Max Pedrozo (#33) destacó ampliamente en la categoría Fórmula Mundial durante la primera fecha del Clausura.
Max Pedrozo (#33) destacó ampliamente en la categoría Fórmula Mundial durante la primera fecha del Clausura.

Cronograma oficial de la competencia

Como es habitual dentro del certamen, la jornada de competencia estará estrictamente dividida en dos grandes bloques horarios para garantizar el orden y el espectáculo fluido a lo largo del día:

Bloque Matutino (Mañana)

Las acciones sobre el asfalto arrancarán bien temprano.

Categorías: Fórmula Mundial, Rotax Micro Max, Cadete y Semillero.

Horario: De 9:20 a 13:05.

Alberto Benítez Bejarano (#17), escoltado por Ale Samaniego, en una de las espectaculares series de la primera cita del Clausura.
Alberto Benítez Bejarano (#17), escoltado por Ale Samaniego, en una de las espectaculares series de la primera cita del Clausura.

Bloque Vespertino (Tarde)

Tras un breve receso, la emoción continuará con las categorías de mayor potencia:

F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max.

Horario: De 14:40 a 18:00.

La invitación queda hecha para todos los amantes del deporte motor que deseen vivir una jornada a puro vértigo, velocidad y adrenalina en el corazón de Ñu Guasu.