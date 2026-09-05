Joshua Duerksen: Los puntos que sumó con la victoria en la sprint de la Fórmula 2 en Monza

Joshua Duerksen volvió a la victoria en la Fórmula 2 de la FIA. El paraguayo ganó la carrera sprint de Monza, la décima fecha de la temporada. En una prueba a 21 giros en el Circuito de Monza, el piloto de Invicta Racing partió séptimo, tomó la punta en la novena vuelta y desde entonces, encaminó el triunfo en la previa de la qualy del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

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Duerksen, quien conquistó la carrera corta de la F2 por tercera vez en el año, no solo sumó los puntos de ganador y termina la jornada con más de 10, escalando en consecuencia en la clasificación de pilotos. El nacido en Asunción logró un total de 11 unidades luego de la sprint: 10 por el primer puesto y 1 por haber logrado la vuelta rápida de la competencia.

¿En qué puesto de la tabla de pilotos de la F2 está Joshua Duerksen?

Joshua Duerksen, quien también triunfó en la prueba corta de Australia en el Albert Park y de Bélgica en el Spa-Francorchamps, continúa undécimo en la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 2 de FIA. Pero ahora, el paraguayo de 22 años suma 53 unidades y está a 118 puntos del líder el búlgaro Nikola Tsolov de Campos Racing, que tiene 171 (sumó hoy 4 puntos).