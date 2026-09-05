¡Joshua Duerksen ganó la carrera sprint de la Fórmula 2 en Monza!

Joshua Duerksen fue el más rápido de la sprint de la Fórmula 2 en Monza. El paraguayo de 22 años comenzó la carrera en el séptimo lugar, ganó tres posiciones en la segunda curva del Circuito de Monza, subió al primer lugar en la vuelta 9 y desde entonces, gestionó la victoria en Italia. El triunfo en la prueba corta es el tercero del piloto de Invicta Racing en la temporada.

Duerksen había realizado una extraordinaria clasificación el viernes, finalizando segundo por detrás de su compañero de equipo, el brasileño Rafael Cámara. Debido a la parrilla invertida para los primeros diez de la qualy, el nacido en Asunción ocupaba el noveno lugar para la sprint, pero dos penalizaciones (Nikola Tsolov y Noel León) permitieron que tome la séptima ubicación de salida.

¿Cómo fue la sprint de Joshua Duerksen en la victoria en Monza?

Partiendo desde la zona de puntos, a 21 vueltas en los 5,793 kilómetros del trazado italiano, Duerksen atacó desde el inicio de la competencia. En la segunda curva, a los pocos metros de la salida, el paraguayo superó al irlandés Alex Dunne y al noruego Martinius Stenshorne, ambos de Rodin Motorsport, y al japonés Ritomo Miyata de Hitech para ocupar el cuarto puesto.

Joshua tuvo dos salidas de pista en el intento de superar al tailandés Tasanapol Inthraphuvasak de ART Grand Prix. En ambas situaciones, el paraguayo permitió al asiático la posibilidad de recuperar la posición hasta que logró un adelanto lícito. Antes, el guaraní había dejado atrás al alemán Oliver Goethe de MP Motorsport. Así, por delante solo quedaba el británico John Bennett de Trident.

Y en la vuelta 9, Duerksen pudo superar a Bennett para liderar la carrera, que tuvo varias banderas amarillas, incluyendo la del final cuando el paraguayo había establecido una diferencia de casi un segundo sobre el perseguidor inmediato. En el relanzamiento, a dos giros para la culminación, el piloto no sufrió ningún acecho y acabó logrando la tercera victoria en la sprint en este 2026.

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