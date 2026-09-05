“Sapukái en el templo de la...”: la Fórmula 1 celebró el triunfo de Joshua Duerksen en Monza

Joshua Duerksen logró la tercera victoria en la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA. En la antesala de la clasificación del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, el paraguayo ganó la sprint de la décima fecha en el Circuito de Monza, Italia. Por lo tanto, la categoría reina del automovilismo celebró el triunfo del piloto de Invicta Racing en el trazado italiano.

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“Sapukái en el templo de la velocidad”, publicó @F1 en Instagram. “¡El grito de Paraguay! En Monza, Joshua sumó su tercer triunfo del año”, continuó la cuenta oficial de la F1 en la plataforma social. “¡¡¡Joshua Duerksen gana en Monza!!! El piloto paraguayo remonta desde la séptima posición para llevarse la victoria en la carrera sprint”, posteó, por su lado, la F2.

¿Quiénes culminaron por detrás de Joshua Duerksen en zona de puntos?

Joshua Duerksen finalizó por delante de John Bennett de Tridente, quien fue segundo. Por su lado, Oliver Goethe de MP Motorsport completó el podio en el tercer lugar. Además, en zona de puntos terminaron Noel León (4°) y Nikola Tsolov (5°), ambos de Campos Racing; Martinius Stenshorne (6°) y Alexander Dunne (7°), ambos de Rodin Motosport; y Laurens Van Hoepen (8°) de Trident.