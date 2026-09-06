Karting: En Ñu Guasu, exigente y competitiva 2ª fecha del Torneo Clausura

El Karting Club Paraguayo (KCP) llevó adelante este sábado una nueva competencia de su calendario 2026, en la que se utilizó la variante de pista #3 que ofreció una vez más la posibilidad de ver categorías sumamente competitivas y carreras muy emocionantes de principio a fin, consolidando de esta manera un espectáculo de alto nivel deportivo que tuvo a 65 máquinas en línea de partida.

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Tras la clasificación, las series y las finales, los ganadores fueron los siguientes: En la categoría Semillero, Leo Noguera; en Cadete, Tiago González; en Rotax Micro Max, Tony Pugliesi; en Fórmula Mundial, Mauricio Nielsen; en F4, Marcos Balmori; en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano; y en Rotax Senior Max, Derlis Núñez, respectivamente.

Categoría por categoría

La categoría Semillero agrupó a ocho pilotos en línea de partida. Se presentó muy competitiva, con tres ganadores distintos en las tres series. Finalmente, Leo Noguera se quedó con la serie final y la victoria.

Las posiciones finales: 1) Leo Noguera, 2) “Chicho” Galeano, 3) Enzo Abbate, 4) Ignacio Maune, 5) Rafael Robertti, 6) Bruno Colzada y 7) Tadeo Martín.

En Cadete, compitieron seis pilotos en total. Fue absolutamente emocionante, con una puja muy pareja en las tres series que se corrieron. Posterior a las mismas, Tiago González concretó su segunda victoria al hilo en el Clausura.

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Las posiciones finales: 1) Tiago González, 2) Ferrán Mendoza, 3) Alban Mussi, 4) Santino Mancuello, 5) Renato Campos y 6) Gino Chiriani.

En Rotax Micro Max arrancaron seis pilotos, categoría en la cual Tony Pugliesi fue el dominador de punta a punta, adjudicándose el triunfo en las tres series de carrera.

Las posiciones finales: 1) Tony Pugliesi, 2) Nelson Segovia y 3) Bruno Zaldívar.

En Fórmula Mundial, diez pilotos brindaron un gran show en la ocasión, destacándose Mauricio Nielsen, quien ganó de punta a punta la categoría.

Las demás posiciones: 1) Mauricio Nielsen, 2) Gonzalo Barrios Carpinelli y 3) Max Pedrozo.

La F4 fue nuevamente la categoría más poblada, con 16 pilotos en carrera, y en la que también hubo un claro dominador, Marcos Balmori, quien fue el mejor de todas las series en esta fecha.

Los resultados finales: 1) Marcos Balmori, 2) Fátima Terra y 3) Juan Carlos Mendieta.

En Rotax Junior Max, una de las categorías con los pilotos más rápidos de la grilla, la pelea por los mejores lugares del podio fue intensa entre los 8 competidores participantes. Una vez más, Sebastián Galeano fue quien sacó chapa de campeón y no dejó dudas de su buen momento, adjudicándose la victoria de punta a punta.

Los resultados finales: 1) Sebastián Galeano, 2) Gustavo Giubi (h) y 3) Francisco Xavier Ojeda.

Y en Rotax Senior Max, la categoría con los exponentes más veloces del certamen, vimos en acción a 11 pilotos en carrera. La definición fue infartante; Alejandro Samaniego, quien venía a fondo en la serie final y parecía que iba a ser el ganador de la fecha, a falta de 3 vueltas para el final, tuvo problemas eléctricos a bordo de su kart que lo dejaron al costado de la pista.

A partir de ese momento, asumió el liderato Derlis Núñez y comenzó una frenética lucha con Alberto Benítez Bejarano y Santino Espineda, quienes también buscaban la punta de la carrera. Fueron las últimas vueltas más emocionantes de los últimos tiempos en la categoría.

Finalmente, Núñez aguantó el embate de los demás pilotos y pudo llevarse el triunfo. Las posiciones finales: 1) Derlis Núñez, 2) Alberto Benítez Bejarano y 3) Santino Espineda.