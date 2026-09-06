ABC Motor
06 de septiembre de 2026 a la - 15:03

Karting: En Ñu Guasu, exigente y competitiva 2ª fecha del Torneo Clausura

Derlis Ñúnez (izquierda), con la bandera a cuadros, y Alberto Benítez Bejarano, con la tricolor, celebran lo que fue un extraordinario cierre de la segunda jornada del Torneo Clausura, en Ñu Guasu.
Derlis Ñúnez (izquierda), con la bandera a cuadros, y Alberto Benítez Bejarano, con la tricolor, celebran lo que fue un extraordinario cierre de la segunda jornada del Torneo Clausura, en Ñu Guasu.NERY SANABRIA

La 2ª fecha del Torneo Clausura del Campeonato Nacional de Karting —que además correspondió a la sexta cita de la presente temporada— se disputó este sábado en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, en una jornada que pasó de fresca a fría y que desafió las diferentes estrategias de los equipos participantes.

Por Derlis Santacruz

El Karting Club Paraguayo (KCP) llevó adelante este sábado una nueva competencia de su calendario 2026, en la que se utilizó la variante de pista #3 que ofreció una vez más la posibilidad de ver categorías sumamente competitivas y carreras muy emocionantes de principio a fin, consolidando de esta manera un espectáculo de alto nivel deportivo que tuvo a 65 máquinas en línea de partida.

Lea más: Karting-KCP: Vuelven las emociones a Ñu Guasu para la 2ª fecha del Clausura

Tras la clasificación, las series y las finales, los ganadores fueron los siguientes: En la categoría Semillero, Leo Noguera; en Cadete, Tiago González; en Rotax Micro Max, Tony Pugliesi; en Fórmula Mundial, Mauricio Nielsen; en F4, Marcos Balmori; en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano; y en Rotax Senior Max, Derlis Núñez, respectivamente.

Como es habitual, buena presencia de pilotos para lo que fue la gran fiesta de este sábado del semillero del automovilismo nacional.
Como es habitual, buena presencia de pilotos para lo que fue la gran fiesta de este sábado del semillero del automovilismo nacional.

Categoría por categoría

La categoría Semillero agrupó a ocho pilotos en línea de partida. Se presentó muy competitiva, con tres ganadores distintos en las tres series. Finalmente, Leo Noguera se quedó con la serie final y la victoria.

Leo Noguera (9) sobresalió en la categoría Semillero.
Leo Noguera (9) sobresalió en la categoría Semillero.

Las posiciones finales: 1) Leo Noguera, 2) “Chicho” Galeano, 3) Enzo Abbate, 4) Ignacio Maune, 5) Rafael Robertti, 6) Bruno Colzada y 7) Tadeo Martín.

Celebración en el podio de los pequeños de la categoría Semillero.
Celebración en el podio de los pequeños de la categoría Semillero.

En Cadete, compitieron seis pilotos en total. Fue absolutamente emocionante, con una puja muy pareja en las tres series que se corrieron. Posterior a las mismas, Tiago González concretó su segunda victoria al hilo en el Clausura.

Tiago González (28) superó a todos en la categoría Cadete.
Tiago González (28) superó a todos en la categoría Cadete.

Las posiciones finales: 1) Tiago González, 2) Ferrán Mendoza, 3) Alban Mussi, 4) Santino Mancuello, 5) Renato Campos y 6) Gino Chiriani.

Así fue el festejo en el podio de los protagonistas de la categoría Cadete.
Así fue el festejo en el podio de los protagonistas de la categoría Cadete.

En Rotax Micro Max arrancaron seis pilotos, categoría en la cual Tony Pugliesi fue el dominador de punta a punta, adjudicándose el triunfo en las tres series de carrera.

Bandera a cuadros para el vencedor, Tony Pugliesi (13), de la categoría Rotax Micro Max.
Bandera a cuadros para el vencedor, Tony Pugliesi (13), de la categoría Rotax Micro Max.

Las posiciones finales: 1) Tony Pugliesi, 2) Nelson Segovia y 3) Bruno Zaldívar.

Así quedó conformado el podio de la categoría Rotax Micro Max.
Así quedó conformado el podio de la categoría Rotax Micro Max.

En Fórmula Mundial, diez pilotos brindaron un gran show en la ocasión, destacándose Mauricio Nielsen, quien ganó de punta a punta la categoría.

Mauricio Nielsen (55) también fue uno de los que prevaleció durante toda la jornada en su categoría.
Mauricio Nielsen (55) también fue uno de los que prevaleció durante toda la jornada en su categoría.

Las demás posiciones: 1) Mauricio Nielsen, 2) Gonzalo Barrios Carpinelli y 3) Max Pedrozo.

Con sus respectivos trofeos, los integrantes del podio en la categoría Fórmula Mundial celebran el logro.
Con sus respectivos trofeos, los integrantes del podio en la categoría Fórmula Mundial celebran el logro.

La F4 fue nuevamente la categoría más poblada, con 16 pilotos en carrera, y en la que también hubo un claro dominador, Marcos Balmori, quien fue el mejor de todas las series en esta fecha.

Marcos Balmori (9) dominó todas las acciones de la jornada en la categoría F4.
Marcos Balmori (9) dominó todas las acciones de la jornada en la categoría F4.

Los resultados finales: 1) Marcos Balmori, 2) Fátima Terra y 3) Juan Carlos Mendieta.

Así estuvo compuesto el 1-2-3 de la categoria F4, cuyos integrantes levantan en alto sus respectivos trofeos.
Así estuvo compuesto el 1-2-3 de la categoria F4, cuyos integrantes levantan en alto sus respectivos trofeos.

En Rotax Junior Max, una de las categorías con los pilotos más rápidos de la grilla, la pelea por los mejores lugares del podio fue intensa entre los 8 competidores participantes. Una vez más, Sebastián Galeano fue quien sacó chapa de campeón y no dejó dudas de su buen momento, adjudicándose la victoria de punta a punta.

Gran performance del actual campeón de la categoría Rotax Junior Max, Sebastián Galeano (1), que fue el incuestionable vencedor de la jornada.
Gran performance del actual campeón de la categoría Rotax Junior Max, Sebastián Galeano (1), que fue el incuestionable vencedor de la jornada.

Los resultados finales: 1) Sebastián Galeano, 2) Gustavo Giubi (h) y 3) Francisco Xavier Ojeda.

Los mejores de la categoría Rotax Junior Max posan para la foto, luego de una extraordinaria jornada.
Los mejores de la categoría Rotax Junior Max posan para la foto, luego de una extraordinaria jornada.

Y en Rotax Senior Max, la categoría con los exponentes más veloces del certamen, vimos en acción a 11 pilotos en carrera. La definición fue infartante; Alejandro Samaniego, quien venía a fondo en la serie final y parecía que iba a ser el ganador de la fecha, a falta de 3 vueltas para el final, tuvo problemas eléctricos a bordo de su kart que lo dejaron al costado de la pista.

Derlis Núñez (44) batalló hasta el final y se adjudicó el triunfo en la Rotax Senior Max.
Derlis Núñez (44) batalló hasta el final y se adjudicó el triunfo en la Rotax Senior Max.

A partir de ese momento, asumió el liderato Derlis Núñez y comenzó una frenética lucha con Alberto Benítez Bejarano y Santino Espineda, quienes también buscaban la punta de la carrera. Fueron las últimas vueltas más emocionantes de los últimos tiempos en la categoría.

Épica definición de la categoría Rotax Senior Max entre estos pilotos, que hicieron vibrar a todos los presentes en Ñu Guasu.
Épica definición de la categoría Rotax Senior Max entre estos pilotos, que hicieron vibrar a todos los presentes en Ñu Guasu.

Finalmente, Núñez aguantó el embate de los demás pilotos y pudo llevarse el triunfo. Las posiciones finales: 1) Derlis Núñez, 2) Alberto Benítez Bejarano y 3) Santino Espineda.