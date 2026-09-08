Motociclismo-Argentina: Nico Torrez, en el top 10 de la Moto4 Latin Cup

En una pista muy difícil y con las condiciones de clima adversas por el intenso frío, el fin de semana se disputó la doble fecha (7ª y 8ª) de la Moto4 Latin Cup, en el circuito de Villicum, en San Juan (Argentina), luego de dos meses de pausa en el certamen.

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En la primera carrera Nico finalizó en la octava posición, igualando su mejor marca hasta ahora y manteniéndose en el top 10 de la categoría, un resultado que confirma su marcado ascenso y rápida adaptación en su año de debut.

En la segunda serie Torrez tuvo una fuerte caída que le impidió terminar la prueba. Le jugó en contra el frío y el poco grip que tenía el trazado argentino.

Nuestro compatriota retorna ahora a Paraguay para competir este fin de semana en el Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la AMVP, y luego ya se marcha a Santa Cruz do Sul (Brasil), para la continuidad de la Moto4 Latin Cup.

En dicha ocasión compartirá circuito con su compañero del equipo Superbike Paraguay, Pedro Valiente, ya que en simultáneo se disputará allí el certamen brasileño denominado como Moto 1000 GP.