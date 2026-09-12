FIA F2-España: Joshua Duerksen finaliza 14º en la carrera sprint de Madrid

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 22 años y que clasificó 17º este viernes pero que largó finalmente 15º (debido a deserciones tras una qualy incidentada), tuvo un comienzo conservador desde la posición en la que partió la carrera sprint del GP de España, que se cumplió en el circuito semi-urbano de Madrid y que consta de 5.414 metros y 22 curvas.

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Con una temperatura nuevamente elevada, 29º en el ambiente y 51º en pista, el semáforo rojo se apagó y comenzaron las 23 vueltas de la carrera corta con un leve atraso como consecuencia de la demora de la FP3 en la F1. En la primera vuelta, el indio Kush Maini (ART Grand Prix) se lo llevó por delante al argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) y tuvo que salir el primer safety car.

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🟡 SAFETY CAR 🟡



Kush Maini tags Nico Varrone into the wall at Turn 7, ending the Argentines' race ❌#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/JztSwNUpDU — Formula 2 (@Formula2) September 12, 2026

En la vuelta 5, la competencia se reanudó con Joshua ubicado como 14º y desde esa posición, comenzó la estrategia-intención de remontar en un trazado tan estrecho en el que es muy difícil concretar un sobrepaso limpio.

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Campos vs Campos on home soil ⚔️🇪🇸



Nikola Tsolov is trying his hardest to get past his team mate, León, but the Mexican is standing firm 😤#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/ZZRycPGTNl — Formula 2 (@Formula2) September 12, 2026

En la vuelta 15, el líder del certamen, el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) hizo un trompo con su monoplaza -luego de pelear la punta con su compañero de equipo, el mexicano Noel León-, y volvió a salir el auto de seguridad tras el cual Duerksen -en la vuelta 16-, ingresó a los boxes para cambiar el compuesto de sus neumáticos (a gomas blandas) y regresó como 15º.

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TSOLOV SPINS! THE CHAMPIONSHIP LEADER IS OUT! 😱



The Bulgarian Lion tags the inside wall at Turn 20 and that spins him out!



🟡 SAFETY CAR 🟡#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/GEs9BuoXZz — Formula 2 (@Formula2) September 12, 2026

El paraguayo recuperó una posición, pasó a ser 14º de nuevo y cruzó la meta en ese lugar, después de una carrera sprint que fue ganada por el japonés Ritomo Miyata (Hitech), escoltado por el brasileño Emerson Fittipaldi (AIX Racing) y el neerlandés Laurens Van Hoepen (Trident).

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RITOMO MIYATA WINS THE SPRINT RACE IN MADRID! 🥇🏆



The Japanese driver secures his first F2 victory! 👏👏#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/e1aKifPn8F — Formula 2 (@Formula2) September 12, 2026

La feature race de este domingo arrancará a las 6:25 de Paraguay.