4x4 Off-Road/Club Cateura: Felipe Insfrán y El Alemán mandan en Carapeguá

El Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, ente organizador del Campeonato Nacional Todoterreno, llevó adelante este domingo con mucho éxito la sexta fecha del certamen en el circuito Rafael Cáceres, ubicado en la ciudad de Carapeguá, departamento de Paraguarí.

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En la ocasión, luego de las vueltas clasificatorias y las finales, Felipe Insfrán y El Alemán, a bordo de la potente camioneta Mercedes Benz ML, del equipo Insfrán Competición, superaron en la definición a Carlos Rojas e Isidro Flores, del Team Camello Paraguay; por 4,9 segundos, y a Edgardo Recalde y Jorge Fretes, del Team Mamangá; por 13,7 segundos, ambos con una Mitsubishi Montero, quienes culminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Como es habitual, la competencia se desarrolló con una muy buena presencia de público (1.847 personas ingresantes), que vibraron y disfrutaron del paso de las potentes máquinas por los diferentes obstáculos del trazado, en el que se vieron incluso, algunos vuelcos sin mayores consecuencias para las tripulaciones en una jornada que tuvo un inmjorable clima.

Las posiciones finales fueron las siguientes:

En la categoría TT1, 1) Darío Nuñez y Pablo González (Toyota RAV4, del Team La Calaca), 2) Diego Vera y Gilberto Zárate (Mitsubishi Montero, del Team Vera) y 3) Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol, del Team San Jorge).

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En la TT2, 1) Gustavo y Edu Gómez (Suzuki Vitara, del Team General Lee), 2) Alejandro y Álvaro Ibarrola (Suzuki Vitara, del Team AA Producciones) y 3) Miguel y Rubén Recalde (Suzuki Vitara, del Team Mamangá).

En la TT3, 1) Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá), 2) Daniel Villamayor y Armando Ocampo (Toyota Hilux, del Team Toyasa) y 3) Williams Ruiz Díaz y David Noguera (Mitsubishi Montero, del Team WRD).

En la TT4N, 1) Roberto Gini y Rubén Riveros (Nissan Patrol, del Team Patroncito), 2) Luis y Adrián Espínola (Jeep CJ7, del Team Mbuyapey) y 3) José Lezcano y Javier Reyes (Mitsubishi Montero, del Team Sejo).

En la TT4L, 1) Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero, del Team Camello Paraguay) y 2) David Centurión y Víctor Genez (Mitsubishi Montero, del Tujuteam).

Y en la TT4 Extreme, 1) Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz ML, del Team Insfrán Competición), 2) José y Gustavo Ayala (Nissan Patrol, del Team Hermanos Ayala) y 3) Luis Enrique Loris y Markus Vogel (Nissan Patrol, del Team Loris).

La próxima fecha, la séptima, se cumplirá el 11 de octubre en Ybycuí, en homenaje a “Kiko” López.