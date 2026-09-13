ABC Motor
13 de septiembre de 2026 a la - 18:01

4x4 Off-Road/Club Cateura: Felipe Insfrán y El Alemán mandan en Carapeguá

Automóvil de rally levantando polvo en el aire, con la marca 'Silver Star' visible y luces adicionales en el frente.
Así transitaron Felipe Insfrán y El Alemán, con su Mercedes Benz ML, para ser los mejores de la jornada en Carapeguá.gustavo machado

Felipe Insfrán y El Alemán, del equipo Insfrán Competición, fueron los vencedores este domingo en Carapeguá tanto de la clasificación general como de la categoría TT4 Extreme, luego de la disputa de la sexta fecha del Campeonato Nacional Todoterreno.

Por Derlis Santacruz

El Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, ente organizador del Campeonato Nacional Todoterreno, llevó adelante este domingo con mucho éxito la sexta fecha del certamen en el circuito Rafael Cáceres, ubicado en la ciudad de Carapeguá, departamento de Paraguarí.

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En la ocasión, luego de las vueltas clasificatorias y las finales, Felipe Insfrán y El Alemán, a bordo de la potente camioneta Mercedes Benz ML, del equipo Insfrán Competición, superaron en la definición a Carlos Rojas e Isidro Flores, del Team Camello Paraguay; por 4,9 segundos, y a Edgardo Recalde y Jorge Fretes, del Team Mamangá; por 13,7 segundos, ambos con una Mitsubishi Montero, quienes culminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Hombre con camiseta amarilla de pie sobre vehículo blanco, rodeado de personas y vehículos sucios en un evento al aire libre.
Así quedaron dos camionetas luego de sus respectivos vuelcos, la de David Centurión y Williams Ruiz Díaz.

Como es habitual, la competencia se desarrolló con una muy buena presencia de público (1.847 personas ingresantes), que vibraron y disfrutaron del paso de las potentes máquinas por los diferentes obstáculos del trazado, en el que se vieron incluso, algunos vuelcos sin mayores consecuencias para las tripulaciones en una jornada que tuvo un inmjorable clima.

Variados vehículos estacionados en área abierta con carpas coloridas, reflejando un ambiente festivo y social.
Una multitud se congregó en el circuito Rafael Cáceres, resaltando el ambiente festivo que se vivió entre los amantes de la modalidad del 4x4 Off-Road.

Las posiciones finales fueron las siguientes:

En la categoría TT1, 1) Darío Nuñez y Pablo González (Toyota RAV4, del Team La Calaca), 2) Diego Vera y Gilberto Zárate (Mitsubishi Montero, del Team Vera) y 3) Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol, del Team San Jorge).

En la TT2, 1) Gustavo y Edu Gómez (Suzuki Vitara, del Team General Lee), 2) Alejandro y Álvaro Ibarrola (Suzuki Vitara, del Team AA Producciones) y 3) Miguel y Rubén Recalde (Suzuki Vitara, del Team Mamangá).

En la TT3, 1) Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá), 2) Daniel Villamayor y Armando Ocampo (Toyota Hilux, del Team Toyasa) y 3) Williams Ruiz Díaz y David Noguera (Mitsubishi Montero, del Team WRD).

En la TT4N, 1) Roberto Gini y Rubén Riveros (Nissan Patrol, del Team Patroncito), 2) Luis y Adrián Espínola (Jeep CJ7, del Team Mbuyapey) y 3) José Lezcano y Javier Reyes (Mitsubishi Montero, del Team Sejo).

En la TT4L, 1) Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero, del Team Camello Paraguay) y 2) David Centurión y Víctor Genez (Mitsubishi Montero, del Tujuteam).

Y en la TT4 Extreme, 1) Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz ML, del Team Insfrán Competición), 2) José y Gustavo Ayala (Nissan Patrol, del Team Hermanos Ayala) y 3) Luis Enrique Loris y Markus Vogel (Nissan Patrol, del Team Loris).

La próxima fecha, la séptima, se cumplirá el 11 de octubre en Ybycuí, en homenaje a “Kiko” López.