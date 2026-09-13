FIA F2: Gran remontada de Duerksen en la feature race de Madrid con un P4

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, que partió con los compuestos duros desde el 15º lugar en la carrera principal que se disputó en el circuito de Madrid (España), que consta de 5.414 metros y 22 curvas, extendió su parada obligatoria para el cambio de neumáticos hasta la aparición de un safety car oportuno. En la vuelta 2 salió el mismo, por un accidente del inidio Kush Maini (ART Grand Prix), pero el paraguayo siguió en pista como 16º.

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🚨 SAFETY CAR 🚨



Kush Maini finds the barrier after contact with Cian Shields#F2 #SpanishGP | LAP 2/32 pic.twitter.com/3EE0ES76ck — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026

La carrera, a 32 vueltas, se reanudó en la vuelta 7 y algunos pilotos ingresaron a los pits para cumplir con la parada obligatoria. De esta manera, Joshua pasó a ser 13º e inmediatamente después 12º, y entre la vuelta 12 y 18, los que venían por delante de él hicieron lo propio, incluyendo su compañero de equipo, el brasileño Rafael Câmara, y quedó 5º.

Leon is the first of the front-running group to box! 👀



Mari Boya has jumped him with the undercut! 🤯#F2 #SpanishGP | LAP 12/32 pic.twitter.com/5uYZOx4g4N — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026

En el momento justo, en la vuelta 19, Duerksen paró en los boxes aprovechando el safety car que ingresó como consecuencia del accidente entre Câmara -que posteriormente fue penalizado con 10 segundos por una maniobra indebida- y el alemán Oliver Goethe (MP Motorsport), cambió de compuesto de duro a blando y se mantuvo 5º por detrás del brasileño Emerson Fittipaldi (AIX Racing).

The incident that sent Ollie Goethe crashing out of the Madrid Feature Race 🫣❌



Rafael Camara received a 10-second time penalty for causing a collision ⚠️#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/SSfRSLqBvd — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026

En la vuelta 22 se fue el auto de seguridad y el nacido en Asunción un 27 de octubre de 2023, con un gran ritmo e ímpetu salió a batallar y le arrebató el P4 a Fittipaldi a segundos del final, con una extraordinaria y agresiva maniobra para cruzar la bandera a cuadros en el Madring como 4º, resultado con el cual volvió a sumar puntos (12) y escaló en la tabla de posiciones del 8º al 7º lugar (90 unidades).

That's a wrap on Madrid! ✅



Full classification from our Madring Feature Race debut... 👀👇#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/zhQn3fsOA3 — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026

La feature race fue ganada por el “poleman”, el sueco Dino Beganovic (Dams Lucal Oil), escoltado por el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport) y el japonés Ritomo Miyata (Hitech), este último vencedor de la carrera sprint este sábado.

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DINO SECURES THE W! 🏆🇸🇪



Beganovic secures a dominant victory in the first Madrid Feature Race! ✨#F2 #SpanishGP | @insideFDA pic.twitter.com/flQtrLxUSy — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026

La siguiente fecha, la 12ª, se disputará en dos semanas más, del 25 al 27 de septiembre, en Bakú, Azerbaiyán.