El Mundial de Rally anula prueba en Arabia Saudí por la guerra

La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, y sus consecuencias militares en los países del Golfo desde febrero, han trastornado las competiciones de deportes de motor en la región, con la cancelación, en particular, del Gran Premio de Fórmula 1 en Arabia Saudí. Podrían correr la misma suerte las pruebas de Qatar y Abu Dabi.

Lea más: Verstappen adelanta a 100 competidores para ganar una carrera de karts en Silverstone

La supresión de la 14ª prueba del WRC, prevista del 12 al 15 de noviembre en el desierto saudita, apenas ofrecía dudas. “La situación regional actual significa que el Rally de Arabia Saudita del WRC no se celebrará este año”, indicó en un comunicado el presidente emiratí de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, precisando que la prueba que cuenta para el campeonato regional de rally de Oriente Medio sí tendrá lugar.

“Ha sido una decisión difícil, especialmente teniendo en cuenta el importante trabajo y compromiso de nuestros socios sauditas”, lamentó el nuevo promotor del WRC, el francés Eric Boullier, citado en el comunicado.

La anulación significa que el Rally de Cerdeña, previsto del 1 al 4 de octubre, será la 13ª y última prueba de la temporada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El título de constructores ya fue adjudicado a Toyota el pasado domingo en Chile, pero la incertidumbre persiste en cuanto a los pilotos.

Todavía queda un máximo de 35 puntos por repartirse y tres pilotos de Toyota se disputarán la corona en Cerdeña: el británico Elfyn Evans, que cuenta con 230 puntos, parte con ventaja frente al finlandés Sami Pajari (213) y al sueco Oliver Solberg (209).