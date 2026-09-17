El Rally de Caaguazú contará con 41 binomios para la competencia

Luego de haberse cumplido las fechas de Colonias Unidas, Paraguarí, San Pedro, Guairá y Cordillera, es nuevamente el turno de Caaguazú, departamento que ya está listo para recibir la sexta y penúltima cita de la presente temporada, en la previa de una nueva edición, la #51, del Petrobras Transchaco Rally, tradicional prueba que estará cerrando el certamen este año como en el 2025.

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El Rally de Caaguazú 2026 tendrá en carrera un total de 41 tripulaciones, las que han confirmado presencia para el evento que se pondrá en marcha este viernes con las recorridas controladas a los tramos (máximo a dos pasadas por cada tripulación), de 7:00 a 18:00.

Igualmente, de 8:00 a 11:00 se llevarán a cabo las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad en la estación de servicios Petrobras de la mencionada ciudad; de 13:00 a 16:00, el shakedown, sobre un tramo de 4,8 km; y finalmente, desde las 20:00, frente a la Iglesia Inmaculada Concepción, se realizará la habitual largada ceremonial.

Este sábado, la Etapa 1 tendrá seis pruebas especiales cronometradas sobre tres tramos que se repetirán en una ocasión (Estancia Santa Lucía-Neualco, de 13 km; Neualco-Estancia Ida, de 13,6 km; y Campo Arado-Neualco, de 10,3 km), para completar 73,9 km, y arrancará a las 9:03.

El domingo, la Etapa 2 constará de cuatro pruebas especiales bajo el crono con dos tramos se correrán dos veces (Calle Kaburé-Mojón 7, de 21,2 km y Yakare´i-Yakare´i Portón, de 11,3 km), para llegar a 65 km y totalizar las 10PE y los 139 km. La última jornada, tras la que se conocerá a los vencedores, iniciará a las 9:03.

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En cuanto a lo deportivo, Alejandro Galanti llega a Caaguazú como líder de la clasificación general de la tracción integral con 148 puntos, escoltado por Gustavo Saba, con 121, y Migue Zaldívar, con 112. En la simple, en la cima está Iván Wasmosy con 120 puntos, seguido por Nicolás Baeza, con 76, y Raúl Franco, con 67, respectivamente.

En las clases y categorías, los líderes son: 4x4; RC2A, Alejandro Galanti; RC2B, Mauricio González; RC2C, Carlos Cortázar; y RC2N, Joel Benítez. F2; RC4A, Iván Wasmosy; RC4B, Arnaldo Duarte; RC4C, Sebastián Martínez y RC5, Beto Ramírez.