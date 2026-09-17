ABC Motor
17 de septiembre de 2026 a la - 17:40

El Rally de Caaguazú contará con 41 binomios para la competencia

Automóvil de rally Toyota salpicando tierra en un camino, con espectadores observando en el fondo.
Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) en el Rally de Cordillera.GUSTAVO MACHADO

El Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR) tendrá su prosecución este fin de semana en el quinto departamento de nuestro país, con la disputa de la sexta fecha del calendario 2026. El Rally de Caaguazú contará con 41 binomios para la competencia, la cual constará de 10PE y 139 km de recorrido total.

Por Derlis Santacruz
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Luego de haberse cumplido las fechas de Colonias Unidas, Paraguarí, San Pedro, Guairá y Cordillera, es nuevamente el turno de Caaguazú, departamento que ya está listo para recibir la sexta y penúltima cita de la presente temporada, en la previa de una nueva edición, la #51, del Petrobras Transchaco Rally, tradicional prueba que estará cerrando el certamen este año como en el 2025.

Lea más: FIA/Codasur-CNR: Gustavo Saba manda en el barro del Rally de Cordillera

El Rally de Caaguazú 2026 tendrá en carrera un total de 41 tripulaciones, las que han confirmado presencia para el evento que se pondrá en marcha este viernes con las recorridas controladas a los tramos (máximo a dos pasadas por cada tripulación), de 7:00 a 18:00.

Imagen sin descripción

Igualmente, de 8:00 a 11:00 se llevarán a cabo las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad en la estación de servicios Petrobras de la mencionada ciudad; de 13:00 a 16:00, el shakedown, sobre un tramo de 4,8 km; y finalmente, desde las 20:00, frente a la Iglesia Inmaculada Concepción, se realizará la habitual largada ceremonial.

Imagen sin descripción

Este sábado, la Etapa 1 tendrá seis pruebas especiales cronometradas sobre tres tramos que se repetirán en una ocasión (Estancia Santa Lucía-Neualco, de 13 km; Neualco-Estancia Ida, de 13,6 km; y Campo Arado-Neualco, de 10,3 km), para completar 73,9 km, y arrancará a las 9:03.

Imagen sin descripción

El domingo, la Etapa 2 constará de cuatro pruebas especiales bajo el crono con dos tramos se correrán dos veces (Calle Kaburé-Mojón 7, de 21,2 km y Yakare´i-Yakare´i Portón, de 11,3 km), para llegar a 65 km y totalizar las 10PE y los 139 km. La última jornada, tras la que se conocerá a los vencedores, iniciará a las 9:03.

Imagen sin descripción

En cuanto a lo deportivo, Alejandro Galanti llega a Caaguazú como líder de la clasificación general de la tracción integral con 148 puntos, escoltado por Gustavo Saba, con 121, y Migue Zaldívar, con 112. En la simple, en la cima está Iván Wasmosy con 120 puntos, seguido por Nicolás Baeza, con 76, y Raúl Franco, con 67, respectivamente.

Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, a bordo del Peugeot 208 Rally4, durante la Etapa 1 del Rally de Paraguarí.
Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, a bordo del Peugeot 208 Rally4, durante la Etapa 1 del Rally de Paraguarí.

En las clases y categorías, los líderes son: 4x4; RC2A, Alejandro Galanti; RC2B, Mauricio González; RC2C, Carlos Cortázar; y RC2N, Joel Benítez. F2; RC4A, Iván Wasmosy; RC4B, Arnaldo Duarte; RC4C, Sebastián Martínez y RC5, Beto Ramírez.