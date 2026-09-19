Inicio de la Etapa 1 del Rally de Caaguazú 2026 es postergado por dos horas

CAAGUAZÚ (Enviados especiales, Derlis Santacruz, Gustavo Machado, Pablo Pérez y Fidel Ortiz) Las condiciones meteorológicas adversas que se dieron desde ayer y continuaron hoy en el quinto departamento de nuestro país y por las cuales ya fue suspendida la largada simbólica de este viernes, hicieron que la Dirección de la Prueba del Petrobras Rally de Caaguazú 2026 -homenaje al Dr. Tito Codas- tomara finalmente la decisión de postergar por dos horas el inicio de la Etapa 1 de este sábado.

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En consecuencia, el horario establecido inicialmente de 9:03 pasó a ser de 11:03, en el que estará partiendo la primera máquina en la zona de Neualco, la que irá abriendo caminos en esta primera etapa que definitivamente será a puro agua y barro.

Los actuales líderes del certamen, Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), serán los primeros en partir, seguidos por Gustavo Saba y Pablo Olmos, con una unidad similar, y Migue Zaldívar -campeón vigente- y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2), respectivamente, orden en el cual se encuentran en la tabla de posiciones de la tracción integral luego de las cinco fechas cumplidas: Colonias Unidas, Paraguarí, San Pedro, Guairá y Cordillera.