ABC Motor
19 de septiembre de 2026 a la - 08:00

Inicio de la Etapa 1 del Rally de Caaguazú 2026 es postergado por dos horas

Así se encontraba, en horas de la madrugada, uno de los sectores de la primera etapa del rally caaguaceño. Foto: RPM Fotografías.
Así se encontraba, en horas de la madrugada, uno de los sectores de la primera etapa del rally caaguaceño. Foto: RPM Fotografías.Rally de Caaguazú 2026

El inicio de la Etapa 1 del Petrobras Rally de Caaguazú 2026, sexta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), previsto para las 9:03, fue postergado por dos horas a raíz de la incesante lluvia que cayó en la zona de influencia de la competencia.

Por Derlis Santacruz
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CAAGUAZÚ (Enviados especiales, Derlis Santacruz, Gustavo Machado, Pablo Pérez y Fidel Ortiz) Las condiciones meteorológicas adversas que se dieron desde ayer y continuaron hoy en el quinto departamento de nuestro país y por las cuales ya fue suspendida la largada simbólica de este viernes, hicieron que la Dirección de la Prueba del Petrobras Rally de Caaguazú 2026 -homenaje al Dr. Tito Codas- tomara finalmente la decisión de postergar por dos horas el inicio de la Etapa 1 de este sábado.

Lea más: Rally de Caaguazú 2026: Largada simbólica suspendida por lluvia

Boletín No. 4, suscrito por el Director de la Prueba, Walter González Locatti.
Boletín No. 4, suscrito por el Director de la Prueba, Walter González Locatti.

En consecuencia, el horario establecido inicialmente de 9:03 pasó a ser de 11:03, en el que estará partiendo la primera máquina en la zona de Neualco, la que irá abriendo caminos en esta primera etapa que definitivamente será a puro agua y barro.

Nuevo resumen de la Etapa 1.
Nuevo resumen de la Etapa 1.

Los actuales líderes del certamen, Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), serán los primeros en partir, seguidos por Gustavo Saba y Pablo Olmos, con una unidad similar, y Migue Zaldívar -campeón vigente- y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2), respectivamente, orden en el cual se encuentran en la tabla de posiciones de la tracción integral luego de las cinco fechas cumplidas: Colonias Unidas, Paraguarí, San Pedro, Guairá y Cordillera.

Orden de largada de la Etapa 1.
Orden de largada de la Etapa 1.