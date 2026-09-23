F2 2026: Horarios y cómo ver en vivo a Joshua Duerksen en Azerbaiyán

Azerbaiyán recibe la duodécima carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA. Joshua Duerksen retorna al Circuito callejero de Bakú, donde logró la primera victoria histórica en la categoría: en 2024, el paraguayo ganó la carrera sprint, con la vuelta rápida incluida, con AIX Racing. Esta vez, el guaraní busca un triunfo para continuar escalando en la clasificación de pilotos.

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La F2 en Bakú realizó un cambio de formato y al igual que la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán, también modificó los días de competencia, comenzando jueves y finalizando sábado. Con el particular sistema, con dos carreras principales, que obligan a dos clasificaciones para definir el orden de partida de cada feature race, el certamen tiene en juego un total de 67 puntos.

La F2 tiene programada las competencias en tres días. La única práctica es el jueves 24 a las 03:00, hora de Paraguay. Ese mismo día, son las clasificaciones 1 y 2, que empiezan a las 07:00 y 07:30, respectivamente. Por su lado, la sprint y la feature race 1 son el viernes 25 a las 01:15 y 07:15 respectivamente. Por último, la feature race 2 es el sábado 26 a las 04:00.

Joshua Duerksen suma 90 puntos y ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones de la Fórmula 2 de la FIA. El paraguayo de Invicta Racing, que pelea por el tricampeonto de constructores, está a 87 unidades del líder Nikola Tsolov y a 80 de su compañero de equipo en la escudería británica, el brasileño Rafael Cámara, que por su lado, sí está en la lucha por el título de pilotos.

Los horarios de la Fórmula 2 en Bakú

Jueves 24 de setiembre

Práctica Libre: 03:00 - Disney +

Clasificación 1: 07:00 - Disney +

Clasificación 2: 07:30 - Disney +

Viernes 25 de setiembre

Carrera Sprint: 01:15 - Disney +

Feature Race 1: 07:15 - Disney +

Sábado 26 de setiembre