Russell domina los ensayos libres en Azerbaiyán delante de Antonelli

George Russell ya había sido el más rápido en los primeros ensayos libres de unas horas antes. Dominó la segunda sesión por delante de su compañero italiano Kimi Antonelli, líder de la general del Mundial, por 552 milésimas de segundo.

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Estuvo también al frente del cuatro veces campeón mundial neerlandés, Max Verstappen (Red Bull), tercero, por 827 milésimas en estas pruebas de la decimoquinta de las veintitrés citas del Mundial de Fórmula 1.

Antonelli, de 20 años, afronta la carrera del fin de semana en Azerbaiyán con una enorme ventaja en la clasificación general, ya que cuenta con 81 puntos de margen sobre Russell, segundo y su principal perseguidor.

Los dos Ferrari, los del monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, fueron cuarto y quinto, pero a más de un segundo de la Flecha de Plata de Russell. El defensor del título mundial, el también británico Lando Norris, solo pudo presentar el sexto mejor registro. Su coequipero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, fue octavo en la crono.

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Los tres pilotos franceses de la F1 completaron el Top 10, con Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull) y Esteban Ocon (Haas) con el séptimo, noveno y décimo tiempo. Hadjar efectúa en Bakú su regreso después de perderse tres carreras por una lesión en la muñeca izquierda.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) , séptimo a principios de este mes en el Gran Premio de España en Madrid, presentó el undécimo mejor tiempo.

La sesión estuvo marcada por un accidente del inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) , que terminó chocando contra un muro. Se desplegó entonces una bandera roja que tuvo interrumpida la sesión durante unos diez minutos, mientras se limpiaba la pista de los pedazos del monoplaza que se habían desprendido.

Los 22 pilotos tendrán una tercera y última sesión de ensayos libres el viernes, cuando podrán ultimar sus ajustes antes de una sesión de clasificación ese mismo día. Esa prueba, como es costumbre, se presenta espectacular en el circuito urbano de Bakú y determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera del sábado.

Resultados de la segunda sesión de ensayos libres

George Russell (GBR/Mercedes) 1:43.347 (24 vueltas)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:43.899 (16)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:44.174 (23)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:44.473 (24)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:44.665 (23)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:44.831 (22)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:44.843 (23)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:44.857 (22)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:44.868 (21)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:45.290 (25)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:45.479 (23)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:45.681 (25)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:45.760 (23)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:45.794 (24)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:45.854 (20)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:46.123 (24)

Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams-Mercedes) 1:46.221 (22)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:46.391 (4)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:46.737 (26)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:46.801 (10)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:47.403 (24)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:47.889 (9)