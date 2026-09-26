Duerksen es 13º en la feature race 2 de Bakú

Joshua Duerksen, de 22 años, partió 13º en la feature race 2 con los neumáticos super blandos (lila) y ya en los primeros metros de la segunda carrera larga, tuvo que salir el auto de seguridad luego de que el monoplaza del inglés John Bennett (Trident) quedó parado después de un toque que recibió desde atrás de parte del mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing).

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SAFETY CAR DEPLOYED... 🚨



John Bennett is out after contact at T1 ❌#F2 #AzerbaijanGP | LAP 1/29 pic.twitter.com/II1oBB5qiD — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

En la vuelta 2, la competencia se reanudó, el paraguayo remontó una posición y pasó a ser 12º. En la vuelta 7, con un virtual safety car de por medio causado por el japonés Ritomo Miyata (Hitech), algunos ingresaron a los boxes para el cambio obligatorio de neumáticos y Joshua, subió al 8º lugar.

VSC DEPLOYED... ⚠️



Alex Dunne takes the opportunity to pit, crucially before the VSC is called! 👀



The rest of the top group stay out 👊#F2 #AzerbaijanGP | LAP 7/29 pic.twitter.com/J0dyQKMA0V — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

En la vuelta 8, se reanudaron las acciones y dos giros después, en la décima vuelta, Duerksen pasó por los pits -aprovechando otro virtual safety car, tras el choque por las protecciones laterales del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix)- para cumplir con la parada obligatoria y el cambio de neumáticos (super blando -lila- a blando -rojo-), y al retomar la pista, fue 13º.

⚠️ 5-SECOND TIME PENALTY



Alex Dunne receives a 5-second penalty for crossing the line at pit entry#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/MraHU9sY8G — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

Posteriormente mejoró una posición y en la vuelta 15, de las 29 que se corrieron, fue 11º y mantuvo la posición y el ritmo, tratando de no desprenderse de la pelea por los mejores lugares. Después cayó nuevamente al 12º puesto, luego de pasarse en la frenada en una de las 20 curvas del trazado azerbaiyano de 6.003 metros, y luego otro más, 13º, siendo superado por el italiano Gabriele Minì (MP Motorsport).

IT'S NOT OVER YET... 👀⚔️



Nikola Tsolov breezes past Stenshorne and begins to chase down Rafael Camara in P2 🍿#F2 #AzerbaijanGP | LAP 21/29 pic.twitter.com/dwQ4Co6sK8 — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

En la vuelta 21, producto del desgaste excesivo de los neumáticos blandos, nuestro compatriota fue perdiendo rendimiento y siguió cayendo en el clasificador (14º). En la vuelta 23, recuperó una plaza, la décimotercera, en la que finalmente cruzó la meta para cerrar un fin de semana para el olvido -ya que no sumó un solo punto- en el que lamentablemente los buenos resultados no llegaron nunca.

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VAMO RAFAAA 🏆🇧🇷



Rafael Camara secures Feature Race 2 victory in Baku to extend his championship lead ✨#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/bMuuUe3yIC — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

Si bien la feature race 2, en pista, fue ganada por el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), el mismo fue penalizado cinco segundos por cruzar la línea en la entrada de los boxes y en consecuencia, el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing), ahora líder del certamen, fue el que subió a lo más alto del podio en Bakú, escoltado por el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) y Dunne.