Mateo Valente: “El objetivo básicamente es llegar a la Fórmula 1”

Mateo Valente, actual piloto de la Scudería Buell y con la cual viene cosechando logros más que importantes en Italia, conversó este sábado con los integrantes de la mesa del Polideportivo y ABC Motor y entre otras cosas, señaló que la principal meta es alcanzar la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la Fórmula 1. Mientras tanto, para nuestro compatriota, es fundamental seguir sumando kilómetros en pista a la espera de lo que será su futuro inmediato, que podría ser en la Eurofórmula 2027.

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¿Mateo, el sueño también –tomando como referencia a Joshua Duerksen– es llegar a la Fórmula 1 o las aspiraciones son completamente distintas?

- Bueno, el “objetivo básicamente es llegar a la Fórmula 1″, pero como saben hay 22 asientos en la misma, así que nada, este es el objetivo y siempre va a seguir siendo, la Fórmula 1. Pero si no se da, obviamente que vamos a intentar vivir de ello (automovilismo), o sea, correr en campeonatos de resistencia como la WEC, que también sería una opción, correr en la IndyCar, o en cualquier otra modalidad dentro del deporte motor. Hay varias categorías que estamos viendo, con mucho cuidado, porque el camino es muy costoso.

- Ahora estamos hablando de presupuestos con millones y millones de dólares hasta llegar a la Fórmula 1, así que, de momento estamos en la Fórmula 3, de Italia, como líderes del campeonato y apuntando al año que viene, que podría ser la Eurofórmula, una categoría inferior a la Fórmula 3 FIA, pero sería una categoría mejor que mi Fórmula 3 actual, aunque sigue siendo Fórmula 3.

¿Crees que es posible que una puerta de la Fórmula 1 se pueda abrir para un paraguayo?

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- Sí, yo creo que sí. Joshua está haciendo un inmenso trabajo también y ya logró probar con Mercedes un Fórmula 1, en Portimão, y primero que nada, decirle que estoy sumamente orgulloso de él y de todos los paraguayos que lo estamos apoyando. Y creo que los paraguayos tenemos la garra y el talento para poder llegar hasta lo más alto y es lo que vamos a hacer.

¿Quién es Mateo Valente y cuándo arranca su camino, su trayecto en el deporte motor?

- Mi nombre completo es Juan Mateo Valente Rodríguez, tengo 18 años e inicié en este mundo desde chiquito. Comencé en el karting, como todos los pilotos que están hoy en día arriba en la Fórmula 1. El año pasado, en 2025, debuté en lo que sería un monoplaza, el de la Fórmula 3, y este es mi segundo año corriendo en la Fórmula 3.

¿Qué pensaste después de los últimos resultados, tan gloriosos, que lograste? Porque a veces las cosas no salen, pero cuando se llega al podio, cuando se llega a la victoria, nos imaginamos que la alegría es inmensa ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento y a quién recordaste?

- Primero que nada tuvimos un fin de semana bastante interesante en Vallelunga, donde no solo logramos la victoria en la categoría XF3, sino que también debutamos en la Fórmula 4, en el mismo campeonato, en el que también logramos tener muy buenos resultados tanto en la carrera 1 como en la carrera 2. Cuando yo gano, pienso en los paraguayos, en mi familia que me está apoyando, en mis amigos, y en todas esas personas que son muy importantes para mí. En la carrera 2, que fue la que gané, había llevado mi bandera de Paraguay dentro del cockpit y cuando crucé la línea de meta, la saqué ondeando mientras iba hacia lo que sería la zona de boxes o de premiación.

- Pienso en todo eso y en todo el esfuerzo que hace el equipo, que también es sumamente grande, no solamente es mi esfuerzo, sino que el equipo hace un esfuerzo enorme para poder llegar hasta donde estamos.

¿Tenés planeado entrar a alguna academia de la F1? Mencionaste la Eurofórmula ¿será para seguir mostrándote, para que justamente te vean y a partir de ahí, ir golpeando y abriendo puertas?

- Claro. Nosotros llegamos a dar un salto muy grande. Hicimos dos años de Karting, en el autódromo de Luque y después, fuimos a la Fórmula en Brasil, donde hicimos pruebas nada más. Después dimos el salto a Europa y los cambios eran demasiado grandes, saltos que son muy grandes y esos saltos no vamos a volver a hacerlos. Creemos que no los vamos a volver a hacer, ya que necesito la experiencia en pista, necesito mostrarme entonces, lo que estamos haciendo es correr en campeonatos buenos, que son competitivos y así voy formándome, para agarrar experiencia en pista, que es lo más importante.

- Nuestro objetivo es ahora ir formándonos hasta poder incluso, en el futuro, estar rozando la Fórmula 1 y evidentemente, luego de todo, intentar empujar hasta la F1.

¿Esto significa ir a la Eurofórmula y después buscar llegar a otra categoría FIA? O sea ¿Sería el próximo objetivo dentro de esa escalera que habitualmente se hace?

- Bueno, la segunda parte es incierta, pero sí, la primera de ir a la Eurofórmula estaría algo confirmado, o sea, es el objetivo, no es que esté confirmado, pero ese es el objetivo, ya que aún tenemos que conseguir los fondos que es muy complicado. Necesitamos el apoyo de todos y después ver qué sucede, de si requerimos aún de más formación, o sea, quiero decir, incluso correr dos años en la Eurofórmula, quién sabe, hasta lo que sería posteriormente en las categorías de la FIA como la F3 FIA o la Fórmula 2.

Para la Eurofórmula ¿hoy tenés una conversación con alguna escudería?

- Te soy sincero, eso es algo que lo maneja mi manager, que es mi mi papá justamente, y estuvimos en contacto con algunas. No puedo decir ahora cuáles, porque nada está confirmado y yo no quiero despertar a todos. Pero lo que sí es cierto, es que ya estuvimos hablando con gente muy importante y hay que seguir empujando, para poder ver hasta dónde podemos llegar con ellos y ver si se puede arreglar algo para el año que viene.

¿La inversión para un piloto en la Eurofórmula, la buscás desde el sector privado o esperás también un apoyo del gobierno tal y como está recibiendo Joshua?

- Es un poco de ambos, la verdad que últimamente se ha estado complicando un poco, pero estamos haciendo lo posible durante todo el año para poder conseguir los fondos. Para el año que viene, estamos hablando de unos 900,000 € para correr, que son fondos que ya cualquiera no los puede conseguir, así que hay que seguir remando con todo porque es muy complicado. Como cualquier piloto soñador, siempre hay que esperar también un milagro, y es lo que estuvo pasando un poco en estos últimos dos años. Estoy sumamente agradecido con todos los que nos están apoyando ahora, a nuestros sponsors, porque básicamente sin ellos no estaríamos en donde estamos hoy.

Si no se logra el objetivo, de llegar a la Eurofórmula el próximo año, ¿hay un plan B para continuar en la Fórmula 3 o qué sería del futuro?

- Como te había dicho antes, el plan B sería incluso poder quedarnos un año más en esta categoría (XF3, Italia), por todo esto de los fondos, porque, como te había mencionado, lo más importante es la experiencia en pista. Es algo que es sumamente importante, tanto fuera como dentro de la pista, porque fuera trabajamos mucho con el equipo y eso suma bastante.

- El plan C, podríamos decir, sería ir a correr en el mismo campeonato con autos GT. Estuve hace unos meses probando un Ferrari 488 Challenge GT, y fue una experiencia la verdad que única, porque nunca había probado un auto de carreras que son de manejos y frenadas distintos, pero estamos apuntando a lo que sería la Fórmula 1 de momento y ya, lo que pase en el futuro, lo decidiremos en el momento.