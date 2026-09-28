ABC Motor
28 de septiembre de 2026 a la - 18:24

4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Prusch y Rojas ganaron la quinta fecha en Itá

Imponente la máquina tubular de Fabio Prusch y Ángel Rojas, que fue la más rápida en la vuelta final para ser la mejor de la fecha.
Imponente la máquina tubular de Fabio Prusch y Ángel Rojas, que fue la más rápida en la vuelta final para ser la mejor de la fecha.Aso de Pilotos, Prensa

Fabio Prusch y Ángel Rojas, al mando de una potente máquina tubular, se adjudicaron este domingo la victoria en la clasificación general y la clase TT4 de la quinta fecha del Campeonato Nacional ASO Py, que se disputó en la ciudad de Itá.

Por Derlis Santacruz
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La Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay llevó adelante con mucho éxito este domingo la quinta fecha del Campeonato Nacional ASO Py en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la ciudad de Itá, en el que sobresalieron ampliamente Fabio Prusch y Ángel Rojas, a bordo de su potente máquina tubular.

Lea más: 4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Recalde y Fretes dominan en Itá

Prusch y Rojas superaron en la vuelta final a Albano Junghanns y David Testa (Nissan Patrol), por 8,2 segundos, y a Luciano Orrego y Augusto Ortega (Suzuki Vitara), por 19,9, quienes completaron el podio en la compañía Curupicayty, de la mencionada ciudad.

Celebración con los correspondientes trofeos de los mejores de la jornada en la clasificación general.
Celebración con los correspondientes trofeos de los mejores de la jornada en la clasificación general.

Tras las dos vueltas clasificatorias y la gran final, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la TT2, 1) Luciano Orrego y Augusto Ortega (Suzuki Vitara), 2) Ale y Álvaro Ibarrola (Suzuki Vitara), 3) Víctor y Óscar Luján (Suzuki Vitara), 4) Osmar Carreras y Diego Vera (Mitsubishi Montero) y 5) Darío Núñez y Pablo González (Suzuki Vitara).

Luciano Orrego y Augusto Ortega (Suzuki Vitara) subieron al podio de la clasificación general y fueron los vencedores de la clase TT2.
Luciano Orrego y Augusto Ortega (Suzuki Vitara) subieron al podio de la clasificación general y fueron los vencedores de la clase TT2.

En la TT3, 1) Daniel Villamayor y Julio Dávalos (Toyota Hilux), 2) Rodrigo Morales y Hugo Sánchez (Nissan Terrano), 3) Edgardo Recalde y Daniel Fretes (Mitsubishi Montero), 4) Roberto Gini y Jaz Guillén (Nissan Mistral) y 5) Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol).

Con la misión cumplida, la Toyota Hilux y los trofeos de Daniel Villamayor y Julio Dávalos en el tráiler, listos para volver a casa con el triunfo a cuestas.
Con la misión cumplida, la Toyota Hilux y los trofeos de Daniel Villamayor y Julio Dávalos en el tráiler, listos para volver a casa con el triunfo a cuestas.

Y en la TT4, 1) Fabio Prusch y Ángel Rojas (Tubular), 2) Albano Junghanns y David Testa (Nissan Patrol), 3) David Centurión y Víctor Génez (Mitsubishi Montero), 4) Ariel Acosta y Porfirio Roa (Mercedes Benz ML) y 5) Julio Dávalos y Eduardo González (Nissan Patrol).