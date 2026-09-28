4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Prusch y Rojas ganaron la quinta fecha en Itá

La Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay llevó adelante con mucho éxito este domingo la quinta fecha del Campeonato Nacional ASO Py en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la ciudad de Itá, en el que sobresalieron ampliamente Fabio Prusch y Ángel Rojas, a bordo de su potente máquina tubular.

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Prusch y Rojas superaron en la vuelta final a Albano Junghanns y David Testa (Nissan Patrol), por 8,2 segundos, y a Luciano Orrego y Augusto Ortega (Suzuki Vitara), por 19,9, quienes completaron el podio en la compañía Curupicayty, de la mencionada ciudad.

Tras las dos vueltas clasificatorias y la gran final, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la TT2, 1) Luciano Orrego y Augusto Ortega (Suzuki Vitara), 2) Ale y Álvaro Ibarrola (Suzuki Vitara), 3) Víctor y Óscar Luján (Suzuki Vitara), 4) Osmar Carreras y Diego Vera (Mitsubishi Montero) y 5) Darío Núñez y Pablo González (Suzuki Vitara).

En la TT3, 1) Daniel Villamayor y Julio Dávalos (Toyota Hilux), 2) Rodrigo Morales y Hugo Sánchez (Nissan Terrano), 3) Edgardo Recalde y Daniel Fretes (Mitsubishi Montero), 4) Roberto Gini y Jaz Guillén (Nissan Mistral) y 5) Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol).

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Y en la TT4, 1) Fabio Prusch y Ángel Rojas (Tubular), 2) Albano Junghanns y David Testa (Nissan Patrol), 3) David Centurión y Víctor Génez (Mitsubishi Montero), 4) Ariel Acosta y Porfirio Roa (Mercedes Benz ML) y 5) Julio Dávalos y Eduardo González (Nissan Patrol).