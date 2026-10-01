ABC Motor
01 de octubre de 2026 a la - 17:25

Moto Rally y ATV Ybycuí: Exitosa Gran Final del certamen en el Santa Lucila

Los mejores del certamen Moto Rally y ATV Ybycuí, posan con sus respectivos trofeos.
Los mejores del certamen Moto Rally y ATV Ybycuí, posan con sus respectivos trofeos.Team 06 Gustavo Martínez

El Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, organizado por el Team 06 Gustavo Martínez, llegó a su culminación el pasado fin de semana con la Gran Final que se llevó a cabo de manera exitosa en el Autódromo Santa Lucila, de Ybycuí.

Por Derlis Santacruz
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El pasado fin de semana se disputó con mucho éxito la Gran Final del Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, denominada “Copa Natives” y organizada por el Team 06 Gustavo Martínez. La competencia se llevó a cabo en la compañía Entre Ríos, específicamente en el Autódromo Santa Lucila de la mencionada ciudad.

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Después de lo que fue una emotiva competencia de principio a fin, con tres tandas clasificatorias sobre un trazado de 6,5 km, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la clasificación general, 1) Franz Janzen, 2) Bernardo Acosta y 3) Marcos Jiménez. En la categoría ATV Fuerza Libre, 1) Darío Jacquet, 2) Marcos Jiménez y 3) José Galeano; en Trail 200, 1) Lucio Paredes, 2) Daniel Bernardo Acosta y 3) José Rolón; en 250 y 230, 1) Franz Janzen, 2) Bernardo Acosta y 3) Juan Ayala; en Iniciante Nacional, 1) Elías Pereira, 2) Nelson Villalba y 3) Alfredo Villalba; en Junior, 1) Zoely Arévalos, 2) Pacurí Arévalos y 3) Jimena Estigarribia.

Una postal que dejó la Gran Final del certamen.
Una postal que dejó la Gran Final del certamen.

En Junior Fuerza Libre, 1) Isabella Jiménez, 2) Valentina López y 3) Sofía Jiménez; en Senior +45, 1) Enrique Verdún, 2) Chuky Vázquez y 3) Saúl Fernández; en MX250, 1) Taino Flitas, 2) Junior Amarilla y 3) Agusto López; en MX Fuerza Libre, 1) Bernardo Acosta, 2) Ezequiel Samudio y 3) Steven Romero y en Damas, 1) Ainhoa Verdún, 2) Antonella Villar y 3) Andrea Cantero.

Así transitaron los protagonistas durante el fin de semana último.
Así transitaron los protagonistas durante el fin de semana último.

Los campeones

Con estos resultados, los campeones 2026 son: En Iniciante Nacional, Nelson Villalba; en Damas, Ainhoa Verdún; en Trail 200, Bernardo Acosta; en MX250, Ainhoa Verdún; en FL 250 y 230; Franz Janzen; en Senior, Enrique Verdun; en MX FL, Bernardo Acosta; en ATV FL, Darío Jacquet; y en la clasificación general, Franz Janzen.

Las emociones de la Gran Final se vivieron de principio a fin en el Santa Lucila.
Las emociones de la Gran Final se vivieron de principio a fin en el Santa Lucila.

Y los vicecampeones 2026 son: en Damas, Antonella Villar; en Iniciante Nacional, Elias Pereira; en Trail 200, Ángel Diaz; en Senior, Chuky Vázquez; en MX 250, José Penayo; en FL 250 y 230, Bernardo Acosta; en MX FL, Ezequiel Samudio; en ATV FL, Marcos Jiménez; y en la clasificación general, Bernardo Acosta, respectivamente.