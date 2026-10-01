Moto Rally y ATV Ybycuí: Exitosa Gran Final del certamen en el Santa Lucila

El pasado fin de semana se disputó con mucho éxito la Gran Final del Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, denominada “Copa Natives” y organizada por el Team 06 Gustavo Martínez. La competencia se llevó a cabo en la compañía Entre Ríos, específicamente en el Autódromo Santa Lucila de la mencionada ciudad.

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Después de lo que fue una emotiva competencia de principio a fin, con tres tandas clasificatorias sobre un trazado de 6,5 km, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la clasificación general, 1) Franz Janzen, 2) Bernardo Acosta y 3) Marcos Jiménez. En la categoría ATV Fuerza Libre, 1) Darío Jacquet, 2) Marcos Jiménez y 3) José Galeano; en Trail 200, 1) Lucio Paredes, 2) Daniel Bernardo Acosta y 3) José Rolón; en 250 y 230, 1) Franz Janzen, 2) Bernardo Acosta y 3) Juan Ayala; en Iniciante Nacional, 1) Elías Pereira, 2) Nelson Villalba y 3) Alfredo Villalba; en Junior, 1) Zoely Arévalos, 2) Pacurí Arévalos y 3) Jimena Estigarribia.

En Junior Fuerza Libre, 1) Isabella Jiménez, 2) Valentina López y 3) Sofía Jiménez; en Senior +45, 1) Enrique Verdún, 2) Chuky Vázquez y 3) Saúl Fernández; en MX250, 1) Taino Flitas, 2) Junior Amarilla y 3) Agusto López; en MX Fuerza Libre, 1) Bernardo Acosta, 2) Ezequiel Samudio y 3) Steven Romero y en Damas, 1) Ainhoa Verdún, 2) Antonella Villar y 3) Andrea Cantero.

Los campeones

Con estos resultados, los campeones 2026 son: En Iniciante Nacional, Nelson Villalba; en Damas, Ainhoa Verdún; en Trail 200, Bernardo Acosta; en MX250, Ainhoa Verdún; en FL 250 y 230; Franz Janzen; en Senior, Enrique Verdun; en MX FL, Bernardo Acosta; en ATV FL, Darío Jacquet; y en la clasificación general, Franz Janzen.

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Y los vicecampeones 2026 son: en Damas, Antonella Villar; en Iniciante Nacional, Elias Pereira; en Trail 200, Ángel Diaz; en Senior, Chuky Vázquez; en MX 250, José Penayo; en FL 250 y 230, Bernardo Acosta; en MX FL, Ezequiel Samudio; en ATV FL, Marcos Jiménez; y en la clasificación general, Bernardo Acosta, respectivamente.