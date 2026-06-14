Moto Rally y ATV Ybycuí: Emocionante tercera fecha en Caballero Punta

En la compañía Caballero Punta, de Ybycuí, el pasado domingo 31 de mayo se cumplió una emocionante competencia que fue válida por la tercera fecha del Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, organizado por el Team 06 Gustavo Martínez.

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Después lo que fue una competitiva doble jornada, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la clasificación general, 1) Bernardo Acosta, 2) Ezequiel Samudio y 3) Taino Fleitas.

En las demás categorías; en Trail 200, 1) Bernardo Acosta, 2) Ángel Díaz y 3) Steven Romero; en 230/250, 1) Franz Jonzen, 2) Bernardo Acosta y 3) José Diaz.

En MX Fuerza Libre, 1) Bernardo Acosta, 2) Ezequiel Samudio y 3) Taino Fleitas; en Iniciante Nacional, 1) Nelson Villalba y 2) Aldo Britos; en Damas, 1) Ainhoa Verdún, 2) Antonella Villar y 3) Eva Sánchez; en MX 250, 1) José Penayo, 2) Ainhoa Verdún y 3) Gustavo Martínez.

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En 250 Nacional, 1) Agusto López y 2) José Penayo; en Senior +45, 1) Chucky Vázquez, 2) Enrique Verdún y 3) Alfredo Villalba, respectivamente.

La carrera se desarrolló sin ningún tipo de inconveniente y agradó a todos los participantes y asistentes.

La siguiente fecha, la cuarta, tendrá lugar el 1 y 2 de agosto. Para más informaciones, contactar al (0991) 221.901.