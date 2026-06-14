ABC Motor
14 de junio de 2026 a la - 11:52

Moto Rally y ATV Ybycuí: Emocionante tercera fecha en Caballero Punta

De esta manera, uno de los protagonistas de la carrera hacia su paso por un sector de Caballero Punta.
De esta manera, uno de los protagonistas de la carrera hacia su paso por un sector de Caballero Punta. Team 06 Gustavo Martínez

El Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, organizado por el Team 06 Gustavo Martínez, tuvo su continuidad el pasado mes de mayo con la disputa de la tercera fecha.

Por Derlis Santacruz

En la compañía Caballero Punta, de Ybycuí, el pasado domingo 31 de mayo se cumplió una emocionante competencia que fue válida por la tercera fecha del Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, organizado por el Team 06 Gustavo Martínez.

Lea más: Moto Rally y ATV Ybycuí: Exitosa apertura en el Santa Lucila

Después lo que fue una competitiva doble jornada, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

Una postal de la carrera en Caballero Punta.
Una postal de la carrera en Caballero Punta.

En la clasificación general, 1) Bernardo Acosta, 2) Ezequiel Samudio y 3) Taino Fleitas.

En las demás categorías; en Trail 200, 1) Bernardo Acosta, 2) Ángel Díaz y 3) Steven Romero; en 230/250, 1) Franz Jonzen, 2) Bernardo Acosta y 3) José Diaz.

En MX Fuerza Libre, 1) Bernardo Acosta, 2) Ezequiel Samudio y 3) Taino Fleitas; en Iniciante Nacional, 1) Nelson Villalba y 2) Aldo Britos; en Damas, 1) Ainhoa Verdún, 2) Antonella Villar y 3) Eva Sánchez; en MX 250, 1) José Penayo, 2) Ainhoa Verdún y 3) Gustavo Martínez.

En 250 Nacional, 1) Agusto López y 2) José Penayo; en Senior +45, 1) Chucky Vázquez, 2) Enrique Verdún y 3) Alfredo Villalba, respectivamente.

Momento de pausa en la competencia.
Momento de pausa en la competencia.

La carrera se desarrolló sin ningún tipo de inconveniente y agradó a todos los participantes y asistentes.

La siguiente fecha, la cuarta, tendrá lugar el 1 y 2 de agosto. Para más informaciones, contactar al (0991) 221.901.